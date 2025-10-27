به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۶:۳۱ دقیقه صبح امروز (۵ آبان ماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران کشاورزی در محور جاده «کرمانشاه به کامیاران» ۱۴ کارگر زن و مرد مصدوم و به بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.

از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه کارگران کشاورزی بودند؛ از وضعیت جسمی آن‌ها گزارش دقیقی در دست نیست.

