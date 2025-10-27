به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران این کارخانه با بیان اینکه از صبح امروز کارگران شیفت صبح این کارخانه مشغول به‌کارند، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه ما مسأله تامین امنیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه ۴ تا شش ماهه است که امیدواریم این موضوع نیز با مساعدت مسئولان استانی مرتفع شود.

این کارگر با یادآوری اینکه فعالیت تولیدی کارخانه آب معدنی داماش که ازحدود ۲۰ روز قبل به بهانه تامین نشدن مواد اولیه تولید متوقف شده بود، افزود: در تمام این مدت نزدیک به ۳۰کارگری که تا پیش از این به صورت‌های مختلف در این کارخانه مشغول کار بودند، سرگردان مانده بودند.

به گفته این کارگر، وضعیت پیش آمده درحالی است که پیش‌تر و در زمان آغاز به کار فعالیت کارخانه «آب معدنی داماش»، تعداد کارگران این واحد تولیدی به بیش از ۱۵۰ نفر می‌رسید.

به ادعای وی با این حال با گذشت حدودا ۲۰ روز از توقف فعالیت کارخانه، هنوز اقدام مشخصی در خصوص پرداخت معوقات مزدی و روشن شدن وضعیت بیمه کارگران شاغل در آن صورت نگرفته است.

او تاکید کرد: بیشتر نگرانی ما مربوط به آغاز فصول سرد سال است که کارفرما به بهانه برودت هوا و کاهش میزان فروش، پرداخت مطالبات کارگران را تا چندین ماه به تاخیر می‌اندازد.

وی با بیان اینکه هر چند از صبح امروز تولید در آب معدنی داماش از سر گرفته شده اما در نهایت مواد تهیه شده فقط برای چند روز آینده کفایت می کند، افزود: درخواست ما کارگران تداوم تولید است. کارفرمای بخش خصوصی کارخانه آب معدنی داماش هر چند وقت یکبار به بهانه‌ای مختلف تولید را متوقف کرده و بعد از مدتی فعالیت آن را از سر می‌گیرد؛ بنابراین امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران همیشه در خطر است.

