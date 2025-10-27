خبرگزاری کار ایران
یکی از مدیران تامین اجتماعی:

پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی از هفته آینده

کد خبر : 1705563
زمان پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد درباره پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان گفت: باقیمانده معوقات این گروهها تا نیمه آبان ماه تسویه خواهد شد.

محمد زارع چاهوکی  در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت معوقات اظهار داشت: فقط مابه‌التفاوت فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمری‌بگیران باقی مانده بود که آن را به حداقل‌بگیران در ۱۲ شهریور ماه به‌طور کامل پرداخت کردیم و معوقات بازماندگان را نیز همراه با حقوق شهریور ماه به آنان واریز کردیم.

وی افزود: تنها معوقات افراد با دریافتی ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان باقی مانده بود که حدود ۳۰ درصد از کل مستمری‌بگیران را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت بخشی از معوقات این گروه از حرف الف تا جیم، از ۲۱ مهر تا پایان این ماه پرداخت شده است، گفت: مابقی معوقات نیز با تأمین اعتبار لازم، در هفته آینده پرداخت خواهد شد و امیدواریم تا نیمه آبان ماه تمامی معوقات باقیمانده تسویه شود.

 

 

