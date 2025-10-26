خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر
کد خبر : 1705198
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت، در اعتراض به مشکلات معیشتی و ضعف خدمات درمانی این سازمان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت، در اعتراض به مشکلات معیشتی و ضعف خدمات درمانی این سازمان تجمع کردند. 

اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و تعیین مستمری مطابق با سبد حداقل‌های زندگی و همچنین اجرای قانون الزام، از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی است. 

بازنشستگان می‌گویند: سال‌ها بخشی از درآمد خود را به صندوق واریز کردیم و انتظار داشتیم این بیمه‌پردازی در دوران پیری به دادمان برسد، اما الان نه مستمریِ مناسبی می‌گیریم و نه حتی خدمات درمانیِ درستی دریافت می‌کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ