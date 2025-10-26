تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت، در اعتراض به مشکلات معیشتی و ضعف خدمات درمانی این سازمان تجمع کردند.

اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و تعیین مستمری مطابق با سبد حداقل‌های زندگی و همچنین اجرای قانون الزام، از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

بازنشستگان می‌گویند: سال‌ها بخشی از درآمد خود را به صندوق واریز کردیم و انتظار داشتیم این بیمه‌پردازی در دوران پیری به دادمان برسد، اما الان نه مستمریِ مناسبی می‌گیریم و نه حتی خدمات درمانیِ درستی دریافت می‌کنیم.

