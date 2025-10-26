خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان مجلس

تجمع بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان مجلس
کد خبر : 1705105
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان صنعت فولاد کشور در اعتراض به انتقال این صندوق به صندوق کشوری مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۴ آبان ماه) در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر دادند. در این تجمع، بازنشستگان صنعت  فولاد از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان و زیرآب مازندران و همچنین رودبار گیلان حضور دارند که با هدف مطالبه‌گری به تهران آمده‌اند. 

به گفته یکی از بازنشستگان، این تجمع اعتراضی در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی ازعدم اجرای کامل متناسب‌سازی و عدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است. 

او با بیان اینکه متاسفانه مشکلات بازنشستگان فولاد همچنان تداوم دارد و کسی پاسخگو نیست، درباره مشکلات بخش درمان  اضافه کرد: بازنشستگان، هم بازنشستگان فولادی و هم مستمری‌بگیران بخش معدن، در حوزه درمان همچنان مشکل دارند؛ خیلی از مراکز درمانی و داروخانه‌ای با بیمه بازنشستگان فولاد قطع ارتباط کرده‌اند و بازنشستگان نمی‌توانند خدمت بگیرند.

به گفته وی، اصلاح همسان‌سازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق و ارائه درمان رایگان همانند گذشته، مهم‌ترین خواسته‌هاست و دولت و مجلس باید آن‌ها را بر آورده کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ