تجمع بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان مجلس
بازنشستگان صنعت فولاد کشور در اعتراض به انتقال این صندوق به صندوق کشوری مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بازنشستگان صنعت فولاد در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۴ آبان ماه) در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر دادند. در این تجمع، بازنشستگان صنعت فولاد از استانهای تهران، اصفهان، کرمان و زیرآب مازندران و همچنین رودبار گیلان حضور دارند که با هدف مطالبهگری به تهران آمدهاند.
به گفته یکی از بازنشستگان، این تجمع اعتراضی در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی ازعدم اجرای کامل متناسبسازی و عدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.
او با بیان اینکه متاسفانه مشکلات بازنشستگان فولاد همچنان تداوم دارد و کسی پاسخگو نیست، درباره مشکلات بخش درمان اضافه کرد: بازنشستگان، هم بازنشستگان فولادی و هم مستمریبگیران بخش معدن، در حوزه درمان همچنان مشکل دارند؛ خیلی از مراکز درمانی و داروخانهای با بیمه بازنشستگان فولاد قطع ارتباط کردهاند و بازنشستگان نمیتوانند خدمت بگیرند.
به گفته وی، اصلاح همسانسازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق و ارائه درمان رایگان همانند گذشته، مهمترین خواستههاست و دولت و مجلس باید آنها را بر آورده کنند.