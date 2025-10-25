شرایط جدید وام ازدواج و وام جهیزیه فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، از برگزاری جلسه فعالان بازنشسته نیروهای مسلح با صادقی، مدیر عامل ساتا و رئیس سازمان بازنشستگی، خبر داد.

به گفته‌ی رهبر، از موارد مورد بحث در این جلسه، پیگیری جدی فصول دهم و سیزدهم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است که طبق آن باید حقوق نیروهای مسلح و بازنشستگان براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وی گفت: در این راستا مکاتباتی با دولت از طریق ساتا انجام شده و در حال پیگیری هستند.

رهبر گفت: ساتا قول داد که به زودی با یکی از بانک‌های عامل، هماهنگی لازم برای متمرکز کردن وام ازدواج فرزندان صورت گیرد تا در مدت کمتر از ۶ ماه وام به فرزندان بازنشسته پرداخت شود.

وی گفت: همچنین در این جلسه مدیر عامل ساتا خبر داد بازنشستگان تا دو سال بعد از عقد دختران‌شان می‌توانند وام ۲۰۰ میلیونی جهیزیه دریافت کنند.

