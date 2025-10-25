خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه‌ای با مدیرعامل ساتا مطرح شد؛

شرایط جدید وام ازدواج و وام جهیزیه فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح

شرایط جدید وام ازدواج و وام جهیزیه فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح
کد خبر : 1704838
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال صندوق لشکری گفت: مدیر عامل ساتا خبر داد بازنشستگان تا دو سال بعد از عقد دختران‌شان می‌توانند وام ۲۰۰ میلیونی جهیزیه دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، از برگزاری جلسه فعالان بازنشسته نیروهای مسلح با صادقی، مدیر عامل ساتا و رئیس سازمان بازنشستگی، خبر داد. 

به گفته‌ی رهبر، از موارد مورد بحث در این جلسه، پیگیری جدی فصول دهم و سیزدهم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است که طبق آن باید حقوق نیروهای مسلح و بازنشستگان براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. 

وی گفت: در این راستا مکاتباتی با دولت از طریق ساتا انجام شده و در حال پیگیری هستند. 

رهبر گفت: ساتا قول داد که به زودی با یکی از بانک‌های عامل، هماهنگی لازم برای متمرکز کردن وام ازدواج فرزندان صورت گیرد تا در مدت کمتر از ۶ ماه وام به فرزندان بازنشسته پرداخت شود. 

وی گفت: همچنین در این جلسه مدیر عامل ساتا خبر داد بازنشستگان تا دو سال بعد از عقد دختران‌شان می‌توانند  وام ۲۰۰ میلیونی جهیزیه دریافت کنند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ