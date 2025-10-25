به گزارش ایلنا، جمعی از تشکل‌ها و مسئولان صنفی جامعه کارگری و بازنشستگان شهرستان‌های نور و محمودآباد با عبدالوهاب فیاضی، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، دیدار و درباره مسائل و مشکلات این قشر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست که با حضور نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، اعضای هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان شهرستان‌های نور و محمودآباد و تعدادی از اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر ونمایندگان کارگران و مدیران ادارات کار، تامین اجتماعی و مراکز درمانی برگزار شد، موضوعات مرتبط با معیشت، بیمه، درمان و مطالبات صنفی کارگران و بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالوهاب فیاضی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی، در این دیدار ضمن قدردانی از دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، بر اهمیت تداوم نشست‌های مشترک میان نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری و بازنشستگی تأکید کرد و گفت: بنیاد کار و تولید کشور بر دوش بزرگانی است که امروز با تجربه و تخصص خود در قامت تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، صدای مطالبات برحق این قشر زحمتکش را به گوش قانونگذاران می‌رسانند تا بتوان در تعامل سه‌جانبه میان دولت، مجلس و تشکل‌های صنفی، گام‌های اساسی برای رفع مشکلات برداشت

وی افزود: «بسیاری از طرح‌های مهم مجلس در نتیجه همین تعامل و روشن شدن ذهن نمایندگان از شرایط واقعی جامعه به سرانجام می‌رسد. هدف ما این است که با همکاری مجمع نمایندگان استان و فراکسیون شمال کشور، برخی قوانین ناعادلانه علیه کارگران و بازنشستگان را اصلاح کنیم

فیاضی تصریح کرد: امروز پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور به بلوغ فکری لازم برای ترجیح مصلحت صنفی بر مصلحت سیاسی رسیده است و تصمیمات نمایندگان، از جمله رأی به طرح سؤال یا استیضاح وزیر، باید مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها و در راستای وظیفه نظارتی مجلس باشد.

در ادامه نشست، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با قدردانی از پیگیری‌های مجمع نمایندگان استان گفت: کارگران از آغاز نهضت امام خمینی (ره) تا دوران دفاع مقدس و امروز همواره پشتیبان نظام و کشور بوده‌اند، اما متأسفانه اکنون برای تأمین حداقل معیشت خود با مشکلات جدی مواجه هستند. حقوق فعلی بیش از ۸۰ درصد کارگران و بازنشستگان حتی کفاف ۱۰ روز ابتدایی ماه را نمی‌دهد.

وی با اشاره به لزوم اجرای کامل قانون افزایش سالانه حقوق بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی افزود: در سال جاری تنها تورم در محاسبه افزایش حقوق لحاظ شده و سبد معیشتی در نظر گرفته نشده است. لازم است مجلس با تصویب طرحی دو فوریتی، زمینه افزایش مجدد حقوق یا تأمین سبد کالایی از طریق تعاونی‌های کارگری وبازنشستگان را فراهم کند.

نایب‌رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کشور در ادامه تأکید کرد: دولت بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی است و همین امر موجب تأخیر در پرداخت مستمری‌ها شده است. حتی مابه التفاوت افزایش حقوق متناسب‌سازی فروردین‌ماه هنوز برای برخی گروه‌ها واریز نشده است.

دریابیگی با اشاره به صبوری جامعه کارگری وبازنشستگان مازندران گفت: در حالی که در برخی استان‌ها شاهد تجمعات اعتراضی بودیم، در مازندران به لطف متانت و اعتقادات جامعه کارگری وبازنشستگان و همکاری تشکل‌های صنفی، فضای آرامی برقرار بوده است. با این حال صبوری کارگران وبازنشستگان حدی دارد و لازم است با تعامل و پیگیری مستمر، بخشی از مشکلات آنان را رفع کنیم تا عدالت اجتماعی تحقق یابد

گفتنی است در این دیدار، رؤسای ادارات کار، تعاون، تأمین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی شهرستان‌های نور و محمودآباد نیز حضور داشتند و مسائل مربوط به حقوق، بیمه، درمان و آموزش بازنشستگان و کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

