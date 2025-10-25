به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نانوایان مشهد در اعتراض به‌ عدم پرداخت یارانه نان مقابل استانداری تجمع کردند.

نانوایان بر روی بنری که در این تجمع به دست گرفته‌اند؛ نوشته‌اند: «مردمی که در تلویزیون گزارشات یک سویه از تخلفات نانوایان را می‌بینید، در جریان باشید دولت به من گفته ۴۰ درصد پول نان را نگیر، من حساب می‌کنم، اما از یکم تیر بدحسابی کرده و یک تومان هم یارانه به ما پرداخت نکرده» .

گفتنی است، پیشتر نیز نانوایان در شهرهای اصفهان، اهواز، تهران و برخی دیگر از شهرها در اعتراض به‌عدم پرداخت یارانه نان تجمع کردند.

انتهای پیام/