جمعی از کارگران پیمانکاری مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود برای چهارمین روز اخبر دادند.

این کارگران به عملکرد پیمانکار و به طور مشخص، بد بودن کیفیت غذا اعتراض دارند و می‌گویند: حقوق قانونی کارگران توسط پیمانکاران رعایت نمی‌شود.

آن‌ها می‌گویند: بخش قابل توجهی از رفاهیات و مزایا از سوی پیمانکار پرداخت نمی‌شود؛ برای نمونه، پولی که برای هر وعده غذای کارگر به پیمانکار داده می‌شود، کامل صرف تهیه غذا نمی‌شود؛ به همین دلیل است که سطح رفاهیات و کیفیت غذای کارگران پایین است.

