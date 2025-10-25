تظاهرات یکصد هزار نفری در نیوزلند:
کارمندان متحد شکست نمیخورند!
معترضان نیوزلندی شعار «کارمندان متحد شکست نمیخورند» سر داده و نسبت به مصوبات اخیر دولت نیوزلند که به دنبال کاهش بودجه بخشهای درمان، آموزش و جنگلبانی و گمرکی است، اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیونی ABC استرالیا، روز جمعه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان بخش دولتی در نیوزیلند با حمل پلاکارد و بنرهای اعتراضی، دست از کار کشیده و خواستار افزایش بودجه بخشها و ترمیم حقوق خود شدند.
اتحادیههای کارکنان بخشهای دولتی نیوزلند، این اعتراضات را بزرگترین تظاهرات صنفی در دهه گذشته در قاره اقیانوسیه عنوان کرده و آن را در واکنش به طرح اصلاحات بودجهای دولت راست میانه روی حاکم ارزیابی کردند.
یکی از معترضان به خبرنگار ABC میگوید: تنها اعتراضات پرستاران در استرالیا و نیوزلند در چهل سال پیش با این اعتراضات قابل قیاس است.
این کارکنان وضعیت خود را با کارمندان استرالیا که نزدیکترین همسایه به این جزیره بزرگ انگلیسی زبان است مقایسه کرده و در پلاکاردهایی نوشته بودند:«نیوزلندی تلاش میکند، استرالیایی حقوق دریافت میکند». همچنین آنان در اعتراض به افزایش هزینهها در پلاکاردهای دیگری نوشته بودند «حقوق نیوزلندی در برابر هزینههای استرالیایی ناعادلانه است»!