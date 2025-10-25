به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیونی ABC استرالیا، روز جمعه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان بخش دولتی در نیوزیلند با حمل پلاکارد و بنرهای اعتراضی، دست از کار کشیده و خواستار افزایش بودجه بخش‌ها و ترمیم حقوق خود شدند.

اتحادیه‌های کارکنان بخش‌های دولتی نیوزلند، این اعتراضات را بزرگترین تظاهرات صنفی در دهه گذشته در قاره اقیانوسیه عنوان کرده و آن را در واکنش به طرح اصلاحات بودجه‌ای دولت راست میانه روی حاکم ارزیابی کردند.

یکی از معترضان به خبرنگار ABC می‌گوید: تنها اعتراضات پرستاران در استرالیا و نیوزلند در چهل سال پیش با این اعتراضات قابل قیاس است.

معترضان نیوزلندی شعار «کارمندان متحد شکست نمی‌خورند» سر داده و نسبت به مصوبات اخیر دولت نیوزلند که به دنبال کاهش بودجه بخش‌های درمان، آموزش و جنگل‌بانی و گمرکی است، اعتراض کردند.

این کارکنان وضعیت خود را با کارمندان استرالیا که نزدیکترین همسایه به این جزیره بزرگ انگلیسی زبان است مقایسه کرده و در پلاکاردهایی نوشته بودند:‌«نیوزلندی تلاش می‌کند، استرالیایی حقوق دریافت می‌کند». همچنین آنان در اعتراض به افزایش هزینه‌ها در پلاکاردهای دیگری نوشته بودند «حقوق نیوزلندی در برابر هزینه‌های استرالیایی ناعادلانه است»!

انتهای پیام/