جزئیات مرگ یک کارگر سیمان یاسوج بر اثر برق گرفتگی
یک کارگر واحد برق سیمان یاسوج واقع در منطقه دشتروم در استان گهکیلویه و بویر احمد، بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران کارخانه سیمان یاسوج واقع در منطقه دشتروم با ۴۸ سال سن که در بخش برق شاغل بود، حین کار در پست اصلی برق کارخانه سیمان دشتروم، بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه شد.
همکاران وی میگویند: این کارگر پیش از حضور امداد گران اورژانس جان خودرا از دست داده بود.
کارخانه سیمان یاسوج در کیلومتر ۲۵ جاده یاسوج گچساران، منطقه دشتروم، روستای تنگاری در استان استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.