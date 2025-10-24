خبرگزاری کار ایران
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری به ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف کمک به معیشت بازنشستگان و در قالب تفاهم‌نامه همکاری با بانک صادرات ایران پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی صندوق، وام ضروری بازنشستگان کشوری در مرحله جدید به ۳۰ هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است. 

وی افزود: این تسهیلات در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان و کمک به تأمین نیازهای ضروری آنان اختصاص یافته است. 

ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل، در تلاش است تا تسهیلات متنوع‌تری را برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فراهم کند.

 

