پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری به ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف کمک به معیشت بازنشستگان و در قالب تفاهمنامه همکاری با بانک صادرات ایران پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاستهای حمایتی و رفاهی صندوق، وام ضروری بازنشستگان کشوری در مرحله جدید به ۳۰ هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است.
وی افزود: این تسهیلات در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان و کمک به تأمین نیازهای ضروری آنان اختصاص یافته است.
ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرحهای حمایتی و برنامهریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماههای آینده خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل، در تلاش است تا تسهیلات متنوعتری را برای بازنشستگان و وظیفهبگیران فراهم کند.