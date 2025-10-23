به گزارش ایلنا و به نقل از «WSWS»، جمعی از کادر درمان کشور استرالیا در شهرهای بزرگ این کشور به صورت هماهنگ با فراخوان اتحادیه خدمات استرالیا به خیابان‌ها آمده و به وضعیت حقوقی و معیشتی خود اعتراض کردند.

روز چهارشنبه صبح، کارکنان بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و آسایشگاه‌های مراقبتی استرالیا به دعوت اتحادیه خدمات استرالیا (ASU) به مناسبت «روز ملی اقدام» به خیابان آمده و در تظاهرات خود به‌ عدم افزایش حقوق کارکنان این بخش معترض شدند.

این اعتراضات علاوه بر شهرهای بزرگ استرالیا شامل آدلاید، سیدنی و… شامل کارکنان بخش درمان جزیره تاسمانی (که تحت تسلط استرالیاست) نیز بوده و طبق تخمین‌های خود کارگران، دست کم ۱۳۰ هزار نفر در آن شرکت داشتند.

اتحادیه خدمات استرالیا می‌گوید اقدامات وزارت بهداشت استرالیا و سایر دستگاه‌های مربوطه، باعث شده صدها نفر از کادر درمان به جرگه بخش فرودست کارگری این کشور نزدیک شوند.

اتحادیه تخمین می‌زند که در حال حاضر، دو سوم کارکنان بخش درمان موظف به انجام وظایفی فراتر از رتبه و ساعات کاری رسمی خود هستند.

کارکنان بخش درمان شامل پزشکان، پرستاران و کارآموزان، در اعتراضات خود می‌گویند «تضمین‌های ادارات درمان و وزارت بهداشت استرالیا» برای بهبود اوضاع قابل اعتماد نیست و اعتراضات در زمانی که واقعاً تغییری صورت گرفت، پایان خواهد یافت.

پرداخت عادلانه و برابر به ازای کار برابر، از مطالبات کادر درمان استرالیا بود که روی پلاکاردهای در دست معترضان به نمایش گذاشته شده بود.

