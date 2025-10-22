کارگران ساختمانی برای نجات به میدان آمدند/ جزئیات سوختگی هفت کارگر ساختمانی در آمل

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در استان مازندران با بیان اینکه حادثه شامگاه روز گذشته بر اثر انفجار آبگرمکن گازی یک واحد مسکونی در بلوار شهید امین طبرسی آمل رخ داد که منجر به مرگ یک زن حدود ۵۵ساله شد، گفت: مصدومان این حادثه هفت کارگر ساختمانی بودند که در مجاورت محل انفجار مشغول به کار بودند. این کارگران با مشاهده صحنه انفجار بلافاصله برای نجات اهالی ساختمان اقدام می‌کنند که متاسفانه هر هفت نفرشان دچار سوختگی می‌شوند.

وی اظهار داشت: به دنبال این حادثه گروهای امدادی به محل اعزام شده و همه مصدومان رادر ابتدا به به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل وبعد از آن با بالگرد و آمبولانس به مرکز سوختگی شهید زارع ساری منتقل کردند که در حال حاضر وضعیت جسمی آن‌ها بی‌خبریم.

