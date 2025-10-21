خبرگزاری کار ایران
صدور سربرگ بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
کد خبر : 1703145
طبق اطلاعیه‌ی ساتا از این پس چاپ «سربرگ بیمه»، جایگزین دفترچه می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، در اطلاعیه‌ای از صدور سربرگ بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح خبر داد.

در این اطلاعیه آمده: «جهت رفاه حال شما عزیزان و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، از این پس چاپ «سربرگ بیمه»، جایگزین دفترچه می‌شود.»

طبق اطلاعیه‌ی ساتا، دفترچه‌های دارای اعتبار قبلی همچنان قابل استفاده هستند. 

در این اطلاعیه آمده: «افراد در مراجعات به مراکز درمانی، در صورت هرگونه اختلال در سامانه نسخه الکترونیک، دفترچه معتبر/ سربرگ صادره را جهت استحقاق‌سنجی بیمه‌ای ارائه دهند.»

 

انتهای پیام/
