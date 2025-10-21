به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، در اطلاعیه‌ای از صدور سربرگ بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح خبر داد.

در این اطلاعیه آمده: «جهت رفاه حال شما عزیزان و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، از این پس چاپ «سربرگ بیمه»، جایگزین دفترچه می‌شود.»

طبق اطلاعیه‌ی ساتا، دفترچه‌های دارای اعتبار قبلی همچنان قابل استفاده هستند.

در این اطلاعیه آمده: «افراد در مراجعات به مراکز درمانی، در صورت هرگونه اختلال در سامانه نسخه الکترونیک، دفترچه معتبر/ سربرگ صادره را جهت استحقاق‌سنجی بیمه‌ای ارائه دهند.»

