کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری:
شمشیر دو لبه «هوش مصنوعی»؛ اتحادیههای کارگری به میدان بیایند
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری، گزارشی جدید درباره تأثیرات هوش مصنوعی بر افراد شاغل منتشر کرده و از اتحادیههای کارگری خواسته تا در تدوین شیوه بهینه رشد آن در بازار کار و توسعه هوش مصنوعی به نفع کارگران مشارکت کنند.
این گزارش که با عنوان «هوش مصنوعی: پیامدهای آن برای اتحادیههای کارگری چیست؟» منتشر شده، شامل تحقیقاتی در مورد تأثیرات رشد هوش مصنوعی بر کیفیت مشاغل و حقوق اساسی کارگران است.
همچنین چالشهای اجتماعی مربوط به هوش مصنوعی، از جمله تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی، حمایت اجتماعی، محیط زیست و توسعه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش در مورد مشکلات احتمالی ناشی از توسعه هوش مصنوعی بدون تطبیق با حقوق کار نیز سخن گفته و خواستار آن شده تا مدیریت الگوریتمی به نحوی نباشد که فشار کار بر کارگران افزایش یابد. در این رابطه نقش اساسی اتحادیههای کارگری در تضمین یک گذار به بازار کار مبتنی بر فناوری دیجیتال به نحوی که عدالت اجتماعی و شغلی را خدشهدار نکند، مورد تاکید قرار گرفته است.
در این گزارش تاکید شده است:
۱) سیستمهای هوش مصنوعی در حال تسریع تجزیه مشاغل و تشدید فشار کار بر شاغلان هستند. سیستمهای الگوریتمی به طور فزایندهای برای مدیریت برنامههای کاری، پرداخت و حتی اخراجها استفاده میشوند که اغلب فاقد شفافیت یا امکان پاسخگوسازی هستند.
۲) این سیستمهای هوش مصنوعی اغلب بدون مشورت با کارگران مستقر و نصب میشوند، لذا احتمال آن وجود دارد که حقوق کار را تضعیف کرده و خطرات روانی-اجتماعی ناشی از رشد هوش مصنوعی در بازار کار را افزایش و حریم خصوصی را از بین ببرند.
۳) اگرچه نرم افزارهای هوش مصنوعی اغلب به عنوان محرکهای بهرهوری تبلیغ و معرفی میشوند، اما شواهد نشان میدهد که چنین فناوریهایی به هیچ وجه کامل نبوده و دستاوردهای بهرهوری اغلب اغراقآمیز هستند.
۴) هوش مصنوعی میتواند نابرابریهای بازار کار را تقویت کند، به طوری که کارگران کممهارت، جوانان و زنان بیشتر در معرض ریسک اخراج در نتیجه افزایش اتوماسیون کار قرار میگیرند.
۵) توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، در شرایط کاری خاصی که کارگران کم درآمد و کارمندان با حقوق پایین فعال هستند، عدم امنیت شغلی را برای کارگران، به ویژه در کشورهای جنوب جهان به ارمغان میآورد.
این گزارش در پایان خواستار اجرای قویتر قوانین کار با انطباق بر شرایط کاری با هوش مصنوعی است. برای عادلانه سازیِ الگوریتمهای کاری مبتنی بر هوش مصنوعی، فشار تشکلهای کارگری اهمیت ویژهای دارد.
در چکیده این گزارش، لوک تراینگل، دبیرکل ITUC، تأکید میکند: «توسعه و استقرار سریع هوش مصنوعی باید با مقررات منطبق با شرایط جدید بازار کار همراه باشد و کارگران نیز در این فرآیند تصمیمگیری گنجانده شوند. ITUC (کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری) از همه دولتها، کارفرمایان و نهادهای بینالمللی میخواهد که اطمینان حاصل کنند کارگران و اتحادیههای آنها نقش محوری در شکلدهی به آینده کار مبتنی بر هوش مصنوعی ایفا میکنند. با اطمینان از اینکه اتحادیههای کارگری میتوانند به طور فعال در تحول دیجیتال مشارکت کنند، میتوانیم آیندهای عادلانه برای همه کارگران فراهم کنیم.»