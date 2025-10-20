خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم ختم حسین حبیبی با حضور فعالان تشکل‌ها

برگزاری مراسم ختم حسین حبیبی با حضور فعالان تشکل‌ها
کد خبر : 1702793
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم ختم عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار و فعال پیشکسوت کارگری عصر امروز در مسجد سیدالشهدای منطقه خانی آباد تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ختم مرحوم حسین حبیبی (عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار و فعال پیشکسوت کارگری) عصر امروز، دوشنبه ۲۸ مهرماه، در مسجد سیدالشهدای منطقه خانی آباد تهران برگزار شد. 

این مراسم با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) و پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و جمعی از فعالان کارگری و اعضای تشکل‌های صنفی و بازنشستگی و نمایندگان نهادهای ذی‌ربط دولتی برگزار شد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ