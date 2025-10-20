به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ختم مرحوم حسین حبیبی (عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار و فعال پیشکسوت کارگری) عصر امروز، دوشنبه ۲۸ مهرماه، در مسجد سیدالشهدای منطقه خانی آباد تهران برگزار شد.

این مراسم با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) و پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و جمعی از فعالان کارگری و اعضای تشکل‌های صنفی و بازنشستگی و نمایندگان نهادهای ذی‌ربط دولتی برگزار شد.

انتهای پیام/