تجمع کارکنان پتروشیمی ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه، گروهی از کارکنان شاغل در بخش‌ تعمیرات پتروشیمی ایلام در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه از سوی شرکت پیمانکار مقابل ساختمان اداره کار ایلام تجمع کردند.

معترضان می‌گویند: مطالبات آن‌ها پرداخت نشده و پیگیری‌های مکرر از مسئولان شرکت نتیجه‌ای نداشته است.

یکی از کارکنان معترض اظهار داشت: بارها از طریق سرپرستان و حتی اداره کار موضوع را پیگیری کرده‌ایم اما هنوز حقوق چند ماه گذشته و بخشی از مطالبات بیمه‌ای ما پرداخت نشده است.

تجمع‌کنندگان از مسئولان اداره کار و مدیران پتروشیمی ایلام خواستند تا با ورود جدی به موضوع، شرکت پیمانکار را ملزم به تسویه مطالبات و اجرای تعهدات قانونی نسبت به نیروهای شاغل نمایند.

بر اساس پیگیری‌ها، نمایندگانی از اداره کار ایلام برای بررسی موضوع با کارگران دیدار کرده و وعده داده‌اند که موضوع از طریق مراجع رسمی پیگیری شود.

