تقدیر از کارگر فداکار شهرداری ساوه/ راننده را از دل آتش نجات داد
شهرداری ساوه از کارگر فضای سبز به خاطر نجات جان یک راننده از میان شعله‌های آتش تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته شهرداری ساوه که در استان مرکزی واقع شده است، با همراهی جمعی دیگر از مدیران شهری، از یک کارگر فضای سبز به دلیل نجات جان یک راننده از میان شعله‌های آتش تقدیر کرد. 

این کارگر روز ۲۴ مهرماه جاری درحالیکه با تعدادی دیگر از همکاران در حال کار در شهر ساوه بود، با صحنه آتش سوزی و انفجار یک خودرو سواری مواجه شد و بلافاصه راننده محبوس را از خوردو بیرون کشید.

از قرار معلوم در اثر انفجار خودرو، پنج نفر (چهار کارگر و راننده پراید) مصدوم شدند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
