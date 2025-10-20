تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کرمانشاه، فارس، گیلان، تهران، کردستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایلام، اصفهان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.

