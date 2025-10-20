تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض بهعدم اجرای کامل آییننامه ۸۹ تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، عدم بهروزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کرمانشاه، فارس، گیلان، تهران، کردستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایلام، اصفهان و برخی دیگر از استانها تجمع کردند.
در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصیسازی، خواهان همسانسازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.