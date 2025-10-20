کارگران در تماس با ایلنا:
کارخانه قند ورامین تقریباً تعطیل است/ کارگران بیسرنوشت!
یک منبع کارگری در کارخانه قند ورامین گفت: کارخانه قند ورامین یکی از بهترین واحدهای تولیدی این منطقه بود، اما اکنون بیش از یک دهه است که تولیدی صورت نمیگیرد و تنها نام آن باقی مانده است.
منابع کارگری در کارخانه قند ورامین به خبرنگار ایلنا گفتند: فعالیت تولیدی این کارخانه بیش از یک دهه است که متوقف شده است، در سال ۱۴۰۰ این کارخانه دوباره بازگشایی شد، اما در حال حاضر تنها حدود ۳۰ الی ۴۰ کارگر قراردادی در واحد بستهبندی شکر مشغول به کار هستند. قرار بود که با افزایش ظرفیت تولید تا سال ۱۴۰۱ تعداد کارگران به ۵۰۰ نفر افزایش یابد.
این کارگر گفت: هیچ فعالیت تولیدی واقعیای در این کارخانه صورت نمیگیرد. کارگران صرفا کار بستهبندی شکر را انجام میدهند. کارخانه عملا خوابیده است اما برای نشان دادن فعالیت، بستهبندی شکر را انجام میدهند تا عنوان شود کارخانه فعال است.
وی افزود: تمام نیرویهای رسمی بازنشسته شدهاند و کارگران فعلی همه به صورت قراردادی مشغول هستند. به همین دلیل کسی جرات اعتراض یا بیان وضعیت واقعی را ندارد، چون با کوچکترین حرفی احتمال تعدیل و اخراج وجود دارد.
این کارگر گفت: توقف تولید از حدود یک دهه پیش و با واگذاری کارخانه به بخش خصوصی آغاز شد. به ما گفته شد که به دلیل تحریمها و مشکلات مالی امکان واردات مواد اولیه چون شکر خام برای تولید نیست یا بدهیهایی به برخی نهادها داشتند. اما واقعیت این است که همه اینها بهانه بود. بعد از خصوصیسازی، کارخانه عملا به تعطیلی کشیده شد.
وی یادآور شد: کارخانه قند ورامین زمانی یکی از بهترین و فعالترین واحدهای تولیدی منطقه بود و بیش از صدها کارگر در آن مشغول به کار بودند اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، تولید متوقف شد و کارگران بیسرنوشت ماندند. سالهاست که کارخانه به طور نمادین کار میکند. نه تولیدی انجام میشود و نه برنامهای برای احیای آن وجود دارد. تنها نام کارخانه باقی مانده است.