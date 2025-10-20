نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه پیشکسوتان کارگری

به گزارش ایلنا، سومین مرحله مجمع عمومی انتخاباتی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه روز دوشنبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در محل خانه کارگر تهران برگزار شد که با اقبال بی‌بدیل وکم نظیری از سوی اعضای اتحادیه مواجهه شد. وجود صفوف طولانی رأی دهندگان، خود گواه این مدعاست. پس از به اکثریت رسیدن شرکت کنندگان و انتخاب هیئت رئیسه، مجمع رسمیت پیدا کرد.

در ابتدای جلسه حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ارائه گزارش کار اتحادیه طی دوره چهارساله فعالیت هیئت مدیره و بازرسین فعلی پرداخت.

سپس سهراب قنبری خزانه دار اتحادیه، گزارشات مالی دوره چهارساله را ارائه کرد و در نهایت این گزارشات توسط خانم رفعت الملوک وکیلی بازرس اتحادیه مورد تایید قرار گرفت. مجمع ابتدا گزارش عملکرد و مالی چهارساله اتحادیه را تأیید و سپس فرایند رأی گیری آغاز گردید. پس از اتمام رأی گیری، شمارش آرا در حضور هیئت رئیسه، کاندیداها و نمایندگان آن‌ها شروع شد که نتایج آن به شرح ذیل می‌باشد:

اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیب کسب آرا:

۱-حسن صادقی

۲-سید علیرضا حیدری

۳- سهراب قنبری

۴- داوود اخوان

۵- یونس نوری

۶- مهدی مجیدی

۷-غلامرضا باقری

۸- سبزعلی رجبی

۹- محمد حمزه

۱۰-عشرت ملکی

۱۱-سید مجتبی قریشیان

لازم به ذکر است با توجه به اینکه آقای محمد حمزه و خانم عشرت ملکی هر دو نفر دارای رأی یکسان بودند، انتخاب ردیف براساس حروف الفبا انجام گردید.

اسامی اعضای علی البدل هیئت مدیره

۱- سید محمد صالحی

۲- اسدالله عبادی

۳- افراسیاب میردار

اسامی بازرسین اصلی

۱- رفعت الملوک وکیلی

۲- اسرافیل عبادتی

اسامی بازرس علی البدل

۱- وجیهه خوشنواز

در ادامه نیز از سوی حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیامی جهت تقدیر و تشکر از اعضای اتحادیه به خاطر حضور پر شور در مجمع انتخاباتی اتحادیه صادر گردید. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

حضورعزتمندانه و غرورآفرین اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مجمع عمومی اتحادیه مذکور، به درستی بیانگر درک و بینش عمیق جامعه کارگری بازنشسته نسبت به لزوم شرکت در مجامع صنفی و همچنین تقویتِ اتحاد، همدلی و همبستگی تا حصول نتیجه دلخواه است.

این رخداد بزرگ صنفی و شور و شعور کارگری به دست کسانی رقم خورد که بر اساس آگاهی و تدبیر، یکپارچگی و وحدت را بهترین رمز و شعار برای احقاق حقوق حقه خود نشان دادند و ثابت کردند که با تأسی از پرچمداران جامعه کارگری و حرکت در مسیر صحیح اهداف مورد نظر و همگامی و همراهی با دریای خروشان کارگران بازنشسته سراسر کشور می‌توان علاوه بر تحقق مطالبات صنفی، بر همه مشکلات فائق آمد.

حضور گسترده اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نمایشی از شکوه و اتحاد و همدلی را رقم زد و در حقیقت پاسخی خردمندانه، با تدبیر و قاطع به کسانی بود که ناامید کردن جامعه کارگری بازنشسته وعدم تحقق مطالبات و اهداف را در سر می‌پروراندند. اما مطالبه گران و اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور گسترده خود در مجمع عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، سربلندی و عزت را بار دیگر به بلندای تاریخ فریاد زدند. بدون شک جامعه کارگری بازنشسته با حضور در این مجمع ثابت کردند همچون گذشته خواستار احقاق حقوق خود هستند و تا حصول نتیجه دلخواه، لحظه‌ای آرام نخواهند نشست.

مکلف کردن دولت به پرداخت بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، تدوین لایحه‌ای جهت دائمی نمودن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، آغاز سیر درمان رایگان، ارائه خدمات رفاهی (وام قرض الحسنه، طرح کرامت رضوی و…)، اعتماد به شرکای اجتماعی و… از جمله دستاوردهایی بود که در سایه حضور مطالبه گرایانه اعضای اتحادیه و جامعه کارگری بازنشسته سراسر کشور با تلاش و همت مضاعف و شبانه روزی اعضای هیأت مدیره و بازرسین سابق اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حاصل و رضایت نسبی جامعه هدف را نیز به همراه داشت.

حال که اعضای اتحادیه پیشکسوتان با حضور گسترده خود در مجمع عمومی اتحادیه اتحاد، همدلی و مطالبه‌گری خود را به اثبات رساندند و به کاندیداهای موردنظر خود رأی دادند، منتخبین هیأت مدیره و بازرسین اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌بایست همانند اعضای سابق هیأت مدیره و بازرسین اتحادیه در خور شأن و منزلت جامعه کارگری بازنشسته کشور و رفع مشکلات و تنگناها همت گمارند. تلاش در جهت تصویب دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرداخت تمام بدهی دولت به سازمان، بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان و…

نیز از جمله اهداف کوتاه و بلندمدت اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌باشد که با تلاش و برنامه ریزی ترکیب جدید هیأت مدیره و بازرسین اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حاصل خواهد شد. امید است با بهره گیری از قدرت چانه زنی و مذاکره شاهد تحقق مطالبات کارگران بازنشسته و رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری باشیم. این امر میسر نمی‌شود مگر با حفظ اتحاد، همدلی و اتفاق عمومی برای حضوری مستمر در میادین دفاع از حق و حقوق جامعه کارگری.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور مجدداً حضور گسترده اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را در مجمع عمومی انتخاباتی اتحادیه تبریک گفته و از زحمات و تلاش‌های ایثارگرانه اعضای سابق هیأت مدیره و بازرسین، هیئت رئیسه، کارگروه برگزاری مجمع و تمامی دست اندرکاران، تقدیر و تشکر بعمل می‌آورد.

در پایان از تمام عزیزانی که با مناعت طبع بی‌بدیل و عزت نفسی بی‌نظیر، مراتب لطف و محبت خویش را با ارسال پیام تبریک نسبت به انتخاب اینجانب و سایر عزیزان، صمیمانه بیان داشته اند؛ به رسم ادب و ارادت متقابل، تشکر می‌نمایم. امید است به حول و قوه الهی در انجام مطلوب این مسئولیت با همیاری و مساعدت همه دلسوزان، قدم‌های مفید و مؤثری را برداریم و اهداف متعالی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با همفکری، همسویی، تعامل، تفاهم و تبادل آرا و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده محقق گردد. به امید موفقیت هر چه افزون‌تر!

حسن صادقی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

انتهای پیام/