جمعی از پرستاران کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در واریز معوقات از جمله تعرفه‌گذاری و اضافه‌کاری انتقاد کردند.

آن‌ها می‌گویند: مبالغ مربوط به تعرفه‌گذاری پرستاری برای برخی از همکاران ما نُه ماه است پرداخت نشده و این در حالیست که مبالغ مصوب بسیار ناچیز است و این تاخیر بحران معیشتی پرستاران را عمیق‌تر می‌کند.

این پرستاران با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بارها مطالبه‌گری کردیم و خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خود شدیم؛ افزودند: پرستاران از تبعیض و بی‌عدالتی خسته‌اند؛ دریافتی بسیاری از ما زیر بیست میلیون تومان است و این در حالیست که کار ما بسیار سخت است و در شیفت‌های طولانی شب از پا درمی‌آییم.

