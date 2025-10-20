پرستاران کرمانشاه: زندگی با حقوق زیر بیست میلیون تومان/ ماههاست در انتظار پرداخت تعرفهها هستیم
پرستاران کرمانشاه میگویند: علیرغم پیگیریهای بسیار هنوز پرداخت معوقات با تاخیر انجام میشود.
جمعی از پرستاران کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در واریز معوقات از جمله تعرفهگذاری و اضافهکاری انتقاد کردند.
آنها میگویند: مبالغ مربوط به تعرفهگذاری پرستاری برای برخی از همکاران ما نُه ماه است پرداخت نشده و این در حالیست که مبالغ مصوب بسیار ناچیز است و این تاخیر بحران معیشتی پرستاران را عمیقتر میکند.
این پرستاران با بیان اینکه در ماههای اخیر بارها مطالبهگری کردیم و خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خود شدیم؛ افزودند: پرستاران از تبعیض و بیعدالتی خستهاند؛ دریافتی بسیاری از ما زیر بیست میلیون تومان است و این در حالیست که کار ما بسیار سخت است و در شیفتهای طولانی شب از پا درمیآییم.