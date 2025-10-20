به گزارش ایلنا، رسول برگی، عضو شورای شهر تبریز، درجلسه شورای شهر با ابراز تاسف از حادثه اخیر متروی تبریز که منجر به مرگ یک کارگر بنام «امیررضا احمدزاده» شده است، افزود: متاسفانه این اقدام تخلف شرکت و بی‌توجهی مدیر پروژه است و طبق قرارداد و قانون، مسئول HSE و سرپرست کارگاه نمی‌تواند یک نفر باشد.

وی با اشاره به قرارداد مترو با شرکت پایش ریل راه امین، اولین تخلف را در بند ۳۹ این قرارداد عنوان کرد و گفت: بر اساس این بند، پیمانکار موظف است با هزینه خود، فردی دارای مدرک و تخصص مرتبط را به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) معرفی کند. اما اولین تخلف این شرکت که مدیر پروژه از آن چشم‌پوشی کرده، این است که مسئول HSE و سرپرست کارگاه یک نفر هستند که امری مغایر با قانون و اشتباه است.

این عضو شورای شهر تبریز دومین موضوع را عدم تذکر مدیر پروژه نسبت به این تخلف و همچنین استعلام نکردن از اداره کار برای بررسی قانونی بودن این اقدام دانست.

برگی در ادامه به ادعای مدیر پروژه و معاونت بهره‌برداری مترو مبنی برعدم کوتاهی وعدم اجازه شورا و شهرداری برای جذب نیرو اشاره و آن را رد کرد و گفت: بحث HSE به شورا و شهرداری ربطی ندارد و پیمانکار باید خودش به صورت شخصی نسبت به جذب نیروی مورد نظر اقدام کند.

وی با اشاره به فرد معرفی شده به عنوان مسئول HSE و سرپرست کارگاه، افزود: این فرد در سال ۱۴۰۴ معرفی شده در حالی که گواهینامه مهارت او مربوط به سال ۱۳۹۶ است و تنها پنج سال اعتبار داشته است. بنابراین گواهینامه فردی که با معرفی آقای سیدان به این سمت منصوب شده، فاقد اعتبار است.

برگی با بیان این که جوانی جان خود را از دست داده و برخی بی‌خیال هستند، گفت: به آقای باقری فر احترام می‌گذارم و موضوع شامل ایشان نمی‌شود، اما مدیر پروژه، آقای سیدان، باید پاسخگو باشد چرا که جان جوانی از دست رفته و به ایمنی کارگر توجهی نشده است.

وی در پایان از ارسال نامه‌ای کتبی در این خصوص خبر داد و گفت: به احترام مرحوم احمدزاده از اشاره به مابقی تذکرات خودداری می‌کنم.

روز ۲۰ مهر ماه، یک کارگر تعمیرات ابنیه فنی قطار شهری تبریز بنام «امیررضا احمدزاده» حین کار تعمیر سقف ایستگاه (شماره ۱۷) ایستگاه شهید باکری، در اثر حادثه سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/