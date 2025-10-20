خبرگزاری کار ایران
ماجرای پیامک ارسالی به خانوارها از ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟ +عکس

برخی از سرپرستان خانوار یارانه بگیر پیامکی دریافت کردند که طی این پیامک، از آن‌ها خواسته شده برای ثبت حساب خود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا،   در راستای ارسال پیامکی که از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها برای برخی از سرپرستان خانوار ارسال شده است، این سازمان اعلام کرد که پیامک های اخیر برای سرپرستانی که یارانه دریافت می کنند، در راستای اجرای طرح «اصلاح ساختار خانوار» و انتقال پایگاه اطلاعاتی خانوار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان ثبت احوال کشور ارسال شده و این افراد باید از طریق سامانه «سیمین» یا شعب بانک‌های عامل، حساب بانکی خود را ثبت کنند.

طی روزهای اخیر، برخی از سرپرستان خانوار یارانه بگیر پیامکی دریافت کرده اند که طی این پیامک، "از آن ها خواسته شده برای ثبت حساب بانکی خود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه ها به نشانی simin.hadafmandi.ir  مراجعه کنند".

پیگیری ها از سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص این پیامک، نشان می دهد که این پیامک  بخشی از فرآیند اجرای «طرح اصلاح ساختار خانوار» است.

