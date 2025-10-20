دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتوگو با ایلنا:
چرا معوقات بازنشستگان قطرهچکانی پرداخت میشود؟/ تداوم مشکلات بیمه تکمیلی
موسیوند از عدم پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان و ادامه مشکلات بیمه تکمیلی انتقاد کرد.
«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از پرداخت قطرهچکانی معوقات فروردین بازنشستگان کارگری گفت: معوقات بازنشستگانی که بیش از بیست میلیون تومان مستمری ماهانه دارند، بسیار کند و قطرهچکانی پرداخت میشود. چندین بار وعده پرداخت دادند و هر بار کار را عقب انداختند؛ این رویکرد تامین اجتماعی موجب ناامیدی و نارضایتی بازنشستگان شده است.
او افزود: مگر این معوقات چقدر است که پرداخت آن هفت ماه عقب افتاده؟ چرا تامین اجتماعی حقوق قانونی بازنشستگان را رعایت نمیکند؟ ارزش معوقات بازنشستگان در این هفت ماه نصف شده ولی بازهم ارادهای برای پرداخت نیست؛ هر روز برای تعداد بسیار محدودی واریز میشود و دیگران باید منتظر بمانند؛ این در حالیست که قرار بود بعد از حقوق مهر مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در انتقاد از مدیران تامین اجتماعی گفت: مشکل فقط عدم پرداخت معوقات فروردین نیست؛ مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان هنوز حل نشده؛ ماههاست که بیمهگذار تکمیلی، فاکتورها و صورتحسابهای بازنشستگان را پرداخت نمیکند چون تامین اجتماعی از ابتدای سال سرانه بیمه تکمیلی را به حساب بیمه گذار واریز نکرده.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد با تاکید بر اینکه بازنشستگان درمانده شدهاند و نمیدانند برای درمان چه بکنند؛ گفت: حل مشکلات بیمه تکمیلی را به پرداخت 70 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت منوط کردهاند؛ گیریم به این زودیها دولت پولی نداد، تکلیف درمان بازنشستگان چه میشود؟
موسیوند در پایان گفت: بازنشستگان از آقای سالاری و مدیران تامین اجتماعی گلایه دارند؛ این شیوه مدیریت منابع به هیچ وجه پسندیده نیست. هفت ماه از سال گذشته و هنوز معوقات فروردین را نگرفتهایم.