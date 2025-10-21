یک فعال صنفی در انتقاد از رویکرد تامین اجتماعی مطرح کرد؛
قطع بیمه کارگران واقعی/ حق بیمه کارگران ساختمانی را افزایش ندهید!
عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت: علیرغم ارسال معرفینامههای رسمی از سوی کانونها برای حضور نمایندگان در کارگروههای بررسی شیوهنامه، سازمان تأمین اجتماعی تاکنون از ابلاغ این معرفینامهها به شعب خودداری کرده است.
محمد باقری، عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از عدم تعلق سهمیه بیمه کارگران ساختمانی بعد از گذشت چند سال از ابلاغ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: برای تخصیص سهمیه بیمه، دائم به اجرای شیوهنامه ارجاع میدهند اما لازم است تأکید کنیم که تا زمانی که قانون داریم نیازی به شیوهنامه نیست.
باقری بیان کرد: در طول این مدت، بیمه کارگران بسیاری به بهانههای مختلف قطع شده است. برخی از شعب به دلایلی همچون داشتن دستگاه کارتخوان، سفر کوتاهمدت به خارج از کشور، یا اشتغال موقت در مناطق دیگر، اقدام به قطع بیمه کارگران کردهاند. همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه به شعبات ابلاغ شده ماهیانه تعدادی از بیمهشدگان را بهصورت اجباری از فهرست حذف کنند. مثلا گفتهاند در ماه بیمه بین ۲۰ تا ۵۰ کارگر قطع شود، در حالیکه این افراد کارگر واقعی هستند و قطع بیمه آنها ناعادلانه است.
عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت: اخیراً بحثی در مجلس مطرح شده مبنی بر افزایش سهم بیمه کارگران از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این میزان برای قشر کارگر بسیار سنگین است و عملاً موجب حذف بخش زیادی از بیمهشدگان خواهد شد. نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی باید به جای دادن این پیشنهادات ضد کارگری، به فکر اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به شکل صحیح باشند.
این فعال کارگری گفت: با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، درصدی که از پروانه ساختمانی برای منابع بیمه کارگران تخصیص مییافت افزایش پیدا کرد. سوال ما این است که بعد از چند سال این منابعِ حاصل از قانون کجاست؟ چرا برای کارگران صرف نمیشود؟ چرا همچنان بیمه کارگران ساختمانی قطع میشود؟
باقری گفت: از سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس تقاضا میکنیم موضوع را بهصورت جدی بررسی و پیگیری کنند تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.
عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در ادامه با انتقاد از شیوهنامه کارگران ساختمانی و برخی از مفاد آن گفت: در شیوهنامه گفته شده با قطع بیمهی سه نفر، یک کارگر میتواند بیمه شود که ما به این معترض هستیم؛ چرا باید سهمیه بیمه اینقدر کم باشد و همین سهمیه محدود هم از کارگران دریغ شود؟
وی بیان کرد: در کارگروه شیوهنامه اخیر، نمایندگان اصلی و منتخب کانونهای کارگری دعوت نشدهاند. انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به مشارکت نمایندگان واقعی بیتوجه نباشند.
عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی افزود: علیرغم ارسال معرفینامههای رسمی از سوی کانونها برای حضور نمایندگان در کارگروههای بررسی شیوهنامه، سازمان تأمین اجتماعی تاکنون از ابلاغ این معرفینامهها به شعب خودداری کرده است. این موضوع موجب سردرگمی و بینظمی در روند پیگیریها شده است.
باقری در پایان گفت: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی تقاضا داریم نسبت به اصلاح فرآیندهای فوق و جلوگیری از قطع بیدلیل بیمه کارگران ساختمانی اقدامات عاجل و مؤثر به عمل آورند.