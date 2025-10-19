مرگ یک معلم چهارمحال و بختیاری در اولین سال خدمت

به گزارش ایلنا، در اثر حادثه رانندگی در شهرستان کیار استان چهار محال بختیاری، یک معلم بنام «رضا بنی‌مسنی» که در دبستان شهید طاهری در روستای دورک شهرستان کیار تدریس می‌کرد، در مسیر مدرسه جان باخت.

علی غنی لو با حدودا ۲۵ سال سن اولین سال خدمتش بود که از محل سکونت خود از روستای مسن به سمت محل خدمت خود در روستای دورک شهرستان کیار در حرکت بود که بر اثر انحراف خودرو از جاده دچار سانحه شد و جان باخت.

