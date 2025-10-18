به گزارش ایلنا، روابط عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ارتباط با مراسم ترحیم و یادبود زنده‌‌یاد «حسین حبیبی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی ضایعه درگذشت مرحوم حسین حبیبی دبیر فقید ، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو سابق کانونعالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به اطلاع دوستان همراهان و کارگران شریف می‌رساند مراسم تشیع و وداع با پیکر آن مرحوم ساعت ۹:۳۰روزیکشنبه ۲۷ مهرماه از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا سلام الله علیها به سمت آرامگاه ابدی ایشان واقع در ، قطعه ۱۹ ردیف ۶۵ شماره ۲ برگزار خواهد شد.

همچنین مجلس یادبودی از سوی خانواده محترم حبیبی و وابستگان، کانونعالی شوراهای اسلامی سراسر کشور و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت سیدالشهدا واقع در خانی آباد نو، خیابان میثاق شمالی شهرک بوستان، خیابان بنفشه، میدان مادر منعقد خواهد بود».

