کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران منتشر کرد؛

اطلاعیه مراسم ترحیم و یادبود زنده‌یاد «حسین حبیبی»

مجلس یادبودی از سوی خانواده محترم حبیبی و وابستگان، کانونعالی شوراهای اسلامی سراسر کشور و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت سیدالشهدا واقع در خانی آباد نو، خیابان میثاق شمالی شهرک بوستان، خیابان بنفشه، میدان مادر منعقد خواهد بود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ارتباط با مراسم ترحیم و یادبود زنده‌‌یاد «حسین حبیبی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی ضایعه درگذشت مرحوم حسین حبیبی دبیر فقید ، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو سابق کانونعالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به اطلاع دوستان همراهان و کارگران شریف می‌رساند مراسم تشیع و وداع با پیکر آن مرحوم ساعت ۹:۳۰روزیکشنبه ۲۷ مهرماه از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا سلام الله علیها به سمت آرامگاه ابدی ایشان واقع در ، قطعه ۱۹ ردیف ۶۵ شماره ۲ برگزار خواهد شد.

همچنین مجلس یادبودی از سوی خانواده محترم حبیبی و وابستگان، کانونعالی شوراهای اسلامی سراسر کشور  و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران  در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت سیدالشهدا واقع در خانی آباد نو، خیابان میثاق شمالی شهرک بوستان، خیابان بنفشه، میدان مادر منعقد خواهد بود».

 

انتهای پیام/
