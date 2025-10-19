انتقاد رانندگان استیجاری پایانه مخازن پتروشیمی ماهشهر از تبعیض

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدودا ۲۰تا ۳۰ نفر از رانندگان ون استیجاری واحد حمل و نقل پایانه ومخازن بندر ماهشهر که مسئولیت جابجایی کارگران را در خارج از شرکت برعهده دارند، به‌ عدم پرداخت مزایای عرفی، مناسبتی و پترو کارت انتقاد دارند.

یکی از کارگران گفت: رانندگان استیجاری پایانه مخازن بندر ماهشهر افرادی هستند که با در اختیار قرار دادن خودروی شخصی خود، انجام بخشی از خدمات جابجایی حدود هفتصد نفر کارگر مجموعه را برعهده دارند.

او افزود: مسأله مورد انتقاد ما رانندهای استیجاری، تبعیضی‌ست که در این مجموعه حاکم است. به عنوان نمونه «پترو کارت» که برای استفاده از مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و رستوران به نیروهای قراردادی و رسمی به صورت یک‌ساله به مبلغ ده و نیم میلیون تومان داده می‌شود به رانندهای استیجاری بیرون از شرکت تعلق نمی‌گیرد. این در حالیست که راننده‌ای استیجاری داخل شرکت این مزایا را به همراه سایر کارگران پیمانکاری و قرار دادی دریافت می‌کنند.

این کارگر بیان کرد: در عین حال «مزایای رفاهی، مناسبتی» که طبق قانون باید از طرف شرکت به حساب رسمی‌ها و پیمانکاری‌ها واریز شود ، به حساب ما رانندگان استیجاری بیرون از شرکت پرداخت نمی‌شود و ما از همه این مزایا محروم هستیم.

وی در ادامه گفت: ما رانندگان استیجاری بیش از یکسال و نیم است که به صورت مستمر پیگیر رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی خود هستیم اما تاکنون اقدام موثری از سوی کارفرما یا مدیران شرکت صورت نگرفته است.

این رانندگان استیجاری به نیابت از همکاران خود از مدیران شرکت پایانه ومخازن درخواست کردند نسبت به اجرای قانون کار در مورد رانندگان استیجاری و پرداخت کامل مزایای عرفی و رفاهی آنان و همچنین پترو کارت اقدام کند تا مطالبات کارگران راننده به صورت کامل و قانونی پرداخت شود.

