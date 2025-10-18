خبرگزاری کار ایران
در بیانیه‌ای مطرح شد؛

وعده‌ها تحقق نیافت/ کانون انجمن‌های صنفی کارگران پارس جنوبی: مطالبه‌گری را ادامه می‌دهیم

انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر در بیانیه خود از مدیران وزارت نفت خواسته تا به مطالبات کارگران توجه کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر در بیانیه‌ای به‌عدم تحقق مطالبات پنج‌گانه کارگران اشاره کرد. این مطالبات عبارتند از: بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل با رویکرد نظام همسان‌ساز دستمزد، اجرای طرح اقماری دو هفته کار دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی، ساماندهی وضعیت رانندگان غیرمالک خودروهای استیجاری، پرداخت هزینه قطع امکانات رفاهی (حق کمپ) و تأمین ایاب و ذهاب هوایی برای کارگران پیمانکاری. 

انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر در بیانیه خود از مدیران وزارت نفت خواسته تا به مطالبات کارگران توجه کنند که در غیر این صورت، کارگران ناچار از مطالبه‌گری و اعتراض صنفی خواهند بود. 

گفتنی است، پیشتر کارگران پارس جنوبی در اعتراض به‌عدم تحقق مطالبات خود اعتراضاتی در روزهای سه‌شنبه هر هفته برگزار کرده بودند و در نهایت با وعده‌ی رسیدگی به خواسته‌ها، به این اعتراضات پایان دادند. آنطور که در بیانیه انجمن صنفی آمده، بعد از گذشت ماه‌ها این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.

