با مشارکت موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد:

گردهمایی «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در سرخس»

گردهمایی «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در سرخس»
کد خبر : 1701412
رویداد «سرمایه گذاری برای تولید در سرخس» با هدف جذب سرمایه در بخش‌های مولد این منطقه آزاد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، صبح دیروز نشست «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در سرخس» با حضور مدیران شرکت‌های تعاونی، خصوصی و دولتی منطقه به همت اداره کل کار شهرستان سرخس، اداره کل تامین اجتماعی منطقه آزاد سرخس و موسسه کار و تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد. 

در این رویداد ۱۲۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری صادر و فرصت‌های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران معرفی شد. 

در این نشست، استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در توسعه و اشتغال تأکید کردند.

 

