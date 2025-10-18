با مشارکت موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد:
گردهمایی «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در سرخس»
رویداد «سرمایه گذاری برای تولید در سرخس» با هدف جذب سرمایه در بخشهای مولد این منطقه آزاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، صبح دیروز نشست «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در سرخس» با حضور مدیران شرکتهای تعاونی، خصوصی و دولتی منطقه به همت اداره کل کار شهرستان سرخس، اداره کل تامین اجتماعی منطقه آزاد سرخس و موسسه کار و تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.
در این رویداد ۱۲۰ مجوز بینام سرمایهگذاری صادر و فرصتهای اقتصادی استان به سرمایهگذاران معرفی شد.
در این نشست، استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز بر نقش کلیدی سرمایهگذاری در توسعه و اشتغال تأکید کردند.