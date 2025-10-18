به گزارش ایلنا، صبح دیروز نشست «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در سرخس» با حضور مدیران شرکت‌های تعاونی، خصوصی و دولتی منطقه به همت اداره کل کار شهرستان سرخس، اداره کل تامین اجتماعی منطقه آزاد سرخس و موسسه کار و تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

در این رویداد ۱۲۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری صادر و فرصت‌های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران معرفی شد.

در این نشست، استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در توسعه و اشتغال تأکید کردند.

