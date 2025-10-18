خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر ساختمانی خراسان رضوی بر اثر ریزش آوار/ کارگر دیگر مصدوم شد

مرگ یک کارگر ساختمانی خراسان رضوی بر اثر ریزش آوار/ کارگر دیگر مصدوم شد
کد خبر : 1701396
لینک کوتاه کپی شد.

ریزش آوار بتنی سقف یک ساختمان در حال ساخت در شهرک فرهنگیان شهرستان تربت جام، منجر به مرگ و مصدومیت دو کارگر ساختمانی شد.

به گزارش ایلنا، به علت ریزش آوار سقف بتنی یک ساختمان دو طبقه در حال ساخت در فاز اول شهرک فرهنگیان، حد فاصل شهید سلیمانی ۲ و ۴، در استان خراسان رضوی، دو نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند، بر اثر ریزش آوار دچار حادثه شدند. 

در این حادثه یک کارگر ۲۸ساله بر اثر ریزش آوار و وارد شدن ضربه به سر، جان خود را از دست داد. 

نیروهای امداد و نجات با حضور در محل حادثه توانستند جان یک کارگر را نجات داده و بلافاصله مصدوم را به بیمارستان سجادیه منتقل کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ