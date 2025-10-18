مرگ یک کارگر ساختمانی خراسان رضوی بر اثر ریزش آوار/ کارگر دیگر مصدوم شد

به گزارش ایلنا، به علت ریزش آوار سقف بتنی یک ساختمان دو طبقه در حال ساخت در فاز اول شهرک فرهنگیان، حد فاصل شهید سلیمانی ۲ و ۴، در استان خراسان رضوی، دو نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند، بر اثر ریزش آوار دچار حادثه شدند.

در این حادثه یک کارگر ۲۸ساله بر اثر ریزش آوار و وارد شدن ضربه به سر، جان خود را از دست داد.

نیروهای امداد و نجات با حضور در محل حادثه توانستند جان یک کارگر را نجات داده و بلافاصله مصدوم را به بیمارستان سجادیه منتقل کنند.

