سفر چند ساعته دبیرکل خانه کارگر به شهرستان آران و بیدگل

به گزارش ایلنا، در این رویداد مهم، احمد یاراحمدی، معاون محترم دبیرکل در امور تشکل‌های کارگری جهانی، اسلامی، معاون دبیرکل و مدیر صندوق حمایت از کارگران بیکار و استراحتگاه‌های خانه کارگر، احمد محمودی، مدیر دفتر دبیرکل، و مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل، علیرضا محجوب را همراهی کردند.

همچنین مصطفی آراسته‌مهر، بازرس محترم کانون عالی بازنشستگان کشور، نایب‌رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان و عضو کانون شهرستان آران و بیدگل، به همراه جواد دولوسی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان، حسین دهنوی نایب‌رئیس انجمن صنفی، و آقای بقال‌زاده رئیس کانون آفرودسواران منطقه، به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، ضمن همراهی این هیأت، دغدغه‌ها و مطالبات جامعه هدف را با دبیرکل خانه کارگر در میان گذاشتند و گزارشی جامع از وضعیت صنفی، رفاهی و اجتماعی کارگران و بازنشستگان شهرستان ارائه کردند.

محجوب در جریان این سفر، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی جامعه کارگری و بازنشستگان شهرستان، از برخی اماکن تاریخی، مذهبی و گردشگری آران و بیدگل بازدید به‌عمل آورد و با جمعی از مسئولان شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدارها، ایشان با حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای فرهنگ امام‌جمعه محترم شهرستان، علی‌محمد یوسفیان فرماندار خدوم و پرتلاش، معینی نماینده محترم مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، عبدلی رئیس محترم اداره کل میراث فرهنگی، و جمعی از خیرین، کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان اجتماعی دیدار نمود.

در این نشست‌ها بر گسترش خدمات تشکیلات خانه کارگر در منطقه، تعامل مستمر با نهادهای محلی و تقویت ظرفیت‌های صنفی و رفاهی تأکید شد. در ادامه، دبیرکل خانه کارگر به همراه هیأت همراه و جمعی از مسئولان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی منطقه، با حضور در مراسم چهلم مرحوم محمدرضا نعمتی، کارگر زحمتکش ساختمانی، ضمن قرائت فاتحه، مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده، بستگان و دوستان آن مرحوم ابراز کردند.

در پایان این سفر پربار، علیرضا محجوب با قدردانی از دعوت مسئولان شهرستان، بر همکاری گسترده تشکیلات خانه کارگر با نهادهای محلی تأکید نمود و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات اساسی، برنامه‌ریزی‌شده و حمایت مسئولان، زمینه معرفی شایسته این منطقه اصیل به جامعه کارگری فراهم شود و جامعه هدف بتواند از ظرفیت‌های ارزشمند آن به بهترین شکل بهره‌مند گردد.

انتهای پیام/