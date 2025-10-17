خبرگزاری کار ایران
سفر چند ساعته دبیرکل خانه کارگر به شهرستان آران و بیدگل

سفر چند ساعته دبیرکل خانه کارگر به شهرستان آران و بیدگل
در پی برگزاری جشنواره بین‌المللی مرنجاب و به دعوت فرماندار محترم شهرستان، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به همراه هیأتی از مسئولان خانه کارگر به این شهر سفر کرد.

به گزارش ایلنا، در این رویداد مهم،  احمد یاراحمدی، معاون محترم دبیرکل در امور تشکل‌های کارگری جهانی،  اسلامی، معاون دبیرکل و مدیر صندوق حمایت از کارگران بیکار و استراحتگاه‌های خانه کارگر، احمد محمودی، مدیر دفتر دبیرکل، و مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل، علیرضا محجوب را همراهی کردند.

همچنین مصطفی آراسته‌مهر، بازرس محترم کانون عالی بازنشستگان کشور، نایب‌رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان و عضو کانون شهرستان آران و بیدگل، به همراه جواد دولوسی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان، حسین دهنوی نایب‌رئیس انجمن صنفی، و آقای بقال‌زاده رئیس کانون آفرودسواران منطقه، به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، ضمن همراهی این هیأت، دغدغه‌ها و مطالبات جامعه هدف را با دبیرکل خانه کارگر در میان گذاشتند و گزارشی جامع از وضعیت صنفی، رفاهی و اجتماعی کارگران و بازنشستگان شهرستان ارائه کردند.

 محجوب در جریان این سفر، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی جامعه کارگری و بازنشستگان شهرستان، از برخی اماکن تاریخی، مذهبی و گردشگری آران و بیدگل بازدید به‌عمل آورد و با جمعی از مسئولان شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدارها، ایشان با حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای فرهنگ امام‌جمعه محترم شهرستان، علی‌محمد یوسفیان فرماندار خدوم و پرتلاش،  معینی نماینده محترم مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، عبدلی رئیس محترم اداره کل میراث فرهنگی، و جمعی از خیرین، کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان اجتماعی دیدار نمود.

در این نشست‌ها بر گسترش خدمات تشکیلات خانه کارگر در منطقه، تعامل مستمر با نهادهای محلی و تقویت ظرفیت‌های صنفی و رفاهی تأکید شد. در ادامه، دبیرکل خانه کارگر به همراه هیأت همراه و جمعی از مسئولان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی منطقه، با حضور در مراسم چهلم مرحوم محمدرضا نعمتی، کارگر زحمتکش ساختمانی، ضمن قرائت فاتحه، مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده، بستگان و دوستان آن مرحوم ابراز کردند.

در پایان این سفر پربار،  علیرضا محجوب با قدردانی از دعوت مسئولان شهرستان، بر همکاری گسترده تشکیلات خانه کارگر با نهادهای محلی تأکید نمود و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات اساسی، برنامه‌ریزی‌شده و حمایت مسئولان، زمینه معرفی شایسته این منطقه اصیل به جامعه کارگری فراهم شود و جامعه هدف بتواند از ظرفیت‌های ارزشمند آن به بهترین شکل بهره‌مند گردد.

 

