جای خالی شفافیت در شستا/ مجموعهای که فربهتر شده است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، عمده انتقادات مسئولان کنونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئولان پیشین این وزارتخانه، عدم شفافیت و بزرگ نمودن چارت سازمانی بخشهایی مانند شستا است اما پس از حضور سعیدی در مدیریت شستا، در بر همان پاشنه سابق چرخید و اوضاع بدتر شد. به طور مثال شاهد تبدیل شدن مدیریت روابط عمومی شستا به مرکز ارتباطات، برند و مسئولیت اجتماعی و اختصاص چند مدیریت ذیل این مرکز در زمان مدیریت آقای سعیدی هستیم و همچنین مدیریت حقوقی و امور قراردادها به مرکز حقوقی و امور قراردادها و اختصاص چند مدیریت ذیل آن تبدیل شد که همه اینها حکایت از بزرگتر شدن مجموعه شستا و در نهایت افزایش هزینههای جاری آن دارد.
در موضوع شفافیت نیز مدیرعامل شستا گویا هیچ اعتقادی به شفافسازی ندارد؛ به طور مثال، آخرین بروزرسانی اسامی اعضای هیأت مدیره شرکتهای زیر مجموعه شستا مربوط به شهریور سال ۱۴۰۰ است. بر اساس شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاههای اقتصادی عمومی و قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، وزارتخانه و سازمان ها، صندوقها و شرکتهای تابعه مکلفند تصمیمات مجامع عمومی، صورتهای مالی، ضوابط استخدام، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و حقوق مدیران، و سایر مواردی که در این قوانین مورد تاکید قرار گرفته را بر روی سایت اطلاعرسانی خود قرار دهند. از شهریور ۱۴۰۰ شاهد توقف انتشار اسامی هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی هستیم و در دولت پزشکیان نیز هیچگونه اقدامی جهت انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره شرکتها صورت نگرفته است.
بر اساس بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را به جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورتعدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید اما نه تنها در این خصوص اقدامی در شستا صورت نگرفته بلکه دفاتر تهران شرکتها روز به روز بزرگ و بزرگتر شده اند؛ اصلاح ساختار شرکتها که احمد میدری به دنبال آن بود، فراموش شده و روابط عمومی شستا به جای تمرکز بر برند این شرکت، به دنبال انتصاب فلان دوست در دوره بانک مرکزی به عنوان مدیر روابط عمومی فلان و بهمان هلدینگ است.
احمد میدری وزیر رفاه، برنامههای خوبی در خصوص تعارض منافع داشته و ابلاغ نموده است، دستورالعمل احمد میدری در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ۶ محور دارد. اول، به کارگیری «بومی» اعضای هیأت مدیره شرکتهای اقتصادی. دوم، استخدام نیرو در شرکتها در قالب آزمون. سوم، اینکه نباید در مجموعههای اقتصادی مدیران پروازی باشند. چهارم، اینکه حسابهای بانکی شرکتها باید به منطقه محل فعالیت برگردد. پنجم، خرید تجهیزات، داخل استان انجام شود و در نهایت دستورالعمل ششم مبنی بر اینکه صنایع باید در انجام مسئولیتهای اجتماعی، «آموزش و پرورش و فنی و حرفهای» را اولویت اصلی درنظر بگیرند. میدری تأکید کرد که تخطی از این اقدامات منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد شد.
حال شستا گزارش دهد چه اقداماتی در خصوص راهبردهای ششگانه میدری در دستور کار داشته است!
مقرر شده محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور از شستا بازدید نماید؛ از آقای سعیدی بپرسید که چرا انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره شرکتها متوقف است؟ چرا ساختار شستا فربهتر شده است و چرا مدیر عامل شستا در هیچ نشست خبری شرکت نمیکند تا پاسخگوی سوالات افکار عمومی باشد؟ چرا جای شفافیت در شرکتهای ذیل تامین اجتماعی که دارایی جمعی کارگران و بازنشستگان هستند، خالی است؟!