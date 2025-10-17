درگذشت حسین حبیبی/ پیام تسلیت کانون عالی شوراها و شوراهای استان تهران

کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پیامی درگذشت این عضو پیشکسوت خود را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است: «کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی» فعال کارگری پیشکسوت، بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت زنده‌ یاد آقای حسین حبیبی، پیشکسوت پرتلاش و دلسوز جامعه کارگری و عضو سابق هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار را تسلیت عرض می‌نماییم.

این مرد دلسوز و خستگی‌ناپذیر عمر شریف خود را وقف دفاع از حقوق کارگران و ارتقاء جایگاه نیروی کار در کشور کرد و همواره صدای رسای عدالت‌خواهی در عرصه‌های صنفی و اجتماعی بود. مرحوم حبیبی در طی مدت عضویت در هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تلاش‌های فراوان و ارزنده‌ای برای خدمتگزاری به جامعه شریف کارگری داشت و بی‌شک فقدان ایشان برای بازماندگان و فعالین کارگری، به ویژه شوراهای اسلامی کار، ضایعه‌ای بزرگ است.

اعضای هیئت‌مدیره و بازرسین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، این ضایعه غم‌انگیز و دردناک درگذشت همکار عزیز و یار با وفای کارگران را به خانواده محترم ایشان و فعالان کارگری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایند.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور»

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز درگذشت حسین حبیبی را تسلیت گفت.