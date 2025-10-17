درگذشت حسین حبیبی/ پیام تسلیت کانون عالی شوراها و شوراهای استان تهران
کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پیامی، درگذشت زندهیاد حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو ارشد شوراهای اسلامی کار کشور را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی» فعال کارگری پیشکسوت، بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پیامی درگذشت این عضو پیشکسوت خود را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
«کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت زنده یاد آقای حسین حبیبی، پیشکسوت پرتلاش و دلسوز جامعه کارگری و عضو سابق هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار را تسلیت عرض مینماییم.
این مرد دلسوز و خستگیناپذیر عمر شریف خود را وقف دفاع از حقوق کارگران و ارتقاء جایگاه نیروی کار در کشور کرد و همواره صدای رسای عدالتخواهی در عرصههای صنفی و اجتماعی بود. مرحوم حبیبی در طی مدت عضویت در هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تلاشهای فراوان و ارزندهای برای خدمتگزاری به جامعه شریف کارگری داشت و بیشک فقدان ایشان برای بازماندگان و فعالین کارگری، به ویژه شوراهای اسلامی کار، ضایعهای بزرگ است.
اعضای هیئتمدیره و بازرسین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، این ضایعه غمانگیز و دردناک درگذشت همکار عزیز و یار با وفای کارگران را به خانواده محترم ایشان و فعالان کارگری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت مینمایند.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور»
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز درگذشت حسین حبیبی را تسلیت گفت.