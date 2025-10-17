رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:
تکلیف آموزش و پرورش برای هدایت نیمی از دانش آموزان به مراکز هنرستان
منادی در اظهارنظری از تکلیف نظام آموزشی کشور برای هدایت تحصیلی ۵۰ درصد دانش آموزان به سوی مراکز فنی و حرفهای و مراکز هنرستانها خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جمع اصحاب رسانه و نشست خبری بیستودومین مسابقات ملی مهارت در اصفهان گفت: مهارتآموزی عنصر اصلی بهرهوری و توسعه کشور است و اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار دهیم، باید مهارت را به عنوان خمیرمایه و چارچوب اصلی بهرهوری در نظر بگیریم.
علیرضا منادی سپیدان، میزبانی این مسابقات به عنوان مهمترین رویداد مهارتی کشور، اتفاقی بینظیر دانست و از حضور بانوان در عرصه مدیریت این مسابقات مهارتی، تقدیر کرد.
وی با اشاره به محتوای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: وزارت آموزشوپرورش نیز به موجب برنامه، مکلف است ۵۰ درصد دانشآموزان را در هنرستانها آموزش دهد؛ حرکتی که با مدیریت توانمند وزیر آموزشوپرورش، سازمان آموزش فنیوحرفهای و حمایت دلسوزانه وزیر کار، در حال تحقق است.
رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به ارتباط مستقیم مهارتآموزی با بهرهوری اقتصادی اذعان کرد: کشور ما در مسیر توسعه و رشد پایدار تنها زمانی موفق خواهد بود که مهارت را محور سیاستگذاری آموزشی و اقتصادی قرار دهد.