دستور پزشکیان برای تحول در نظام مهارت آموزی کشور

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر کار) در حاشیه نشست خبری بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران در اصفهان افزود: با تغییر اساسنامه‌ای که در کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت، زمینه تحول در نظام مهارت‌آموزی کشور فراهم شده است.

وی از هدف‌گذاری ۵۰ درصدی هدایت دانش‌آموزان مقطع متوسطه به رشته‌های فنی- حرفه‌ای و کار و دانش خبر داد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، ۷۰ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم به رشته‌های فنی حرفه‌ای و کار و دانش هدایت می‌شوند، اما در ایران حداکثر تلاش ما رسیدن به ۵۰ درصد است.

میدری با اشاره به برگزاری این رویداد در اصفهان و افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به دوره‌های قبلی، اظهار داشت: برگزیدگان این مسابقات در سال آینده به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.

میدری تأکید کرد: بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با مشارکت گسترده‌تری نسبت به دوره‌های پیشین برگزار شده است.

وی برگزاری این رویداد بزرگ را مدیون زحمات استاندار اصفهان و همراهی نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش مجلس دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طرح همنوا که ارتباط بین آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را یکپارچه کرده، بسیار مؤثر بوده است.

وی با بیان اینکه امروز در اصفهان مطلع شدم که هیچ هنرستان هتلداری در اصفهان وجود ندارد، گفت: در حالی که اصفهان مرکز گردشگری ایران است و این ظرفیت عظیم، فاقد چنین هنرستانی است. در خصوص تنوع رشته‌ها، ان‌شاءالله با این مسابقه که انگیزه زیادی در جوانان مهارت‌آموز و هنرجویان ایجاد می‌کند، بتوانیم گام مهمی در مهارت‌آموزی جوانان کشور برداریم.

وزیر کار با اشاره به وجود صنایع بزرگ و کوچک و هنرستان‌های جوار کارگاه‌های صنعتی، بیان کرد: خوشبختانه سبک کاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر ایجاد ارتباط گسترده با اتاق بازرگانی، شرکت‌های خصوصی و برخی انجمن‌ها از طریق کارگروه‌های مشترک استوار است و بخش خصوصی به طور فوق‌العاده‌ای از آن استقبال کرده است؛ نمونه‌های موفق آن را در این مدت شاهد بوده‌ام.

میدری با اشاره به تأکید و دستور رئیس جمهور پزشکیان مبنی بر تحول نظام مهارت‌آموزی در کشور گفت: اصول تحول نظام مهارت‌آموزی بر اساس سه اصل افزایش دسترسی، تنوع و جهانی شدن در مهارت‌آموزی محقق می‌شود.

وی کمبود نیروی انسانی ماهر را از ۱۰ مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور دانست و گفت: صنایع بزرگ می‌توانند با آموزش نیروی ماهر، امکان رشد صنایع پایین‌دستی را فراهم کنند.

میدری با بیان اینکه توسعه کشور به چند قطب صنعتی وابسته نیست، خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی صنایع پایین‌دست، مسئله اشتغال آسان‌تر حل خواهد شد.

