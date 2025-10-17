«نستله» هزاران نفر را اخراج می کند؟

به گزارش ایلنا، بحران اقتصادی و اجبار به صرفه‌جویی دامن یکی از بزرگترین کارخانه‌های مواد غذایی دنیا را هم گرفت.

نستله اعلام کرده در دو سال آینده باید ۱۶ هزار شغل را حذف کند. مدیر این شرکت این تصمیم را "سخت اما ضروری" دانست.

به دلیل بحران‌های مختلف، کارخانه نستله از نظر اقتصادی در شرایط رکود قرار گرفته است. در سال جاری این شرکت سوییسی توانست اندکی رشد اقتصادی داشته باشد اما ظاهرا این میزان کم کفاف گذر از بحران‌ها را نداده است و تا سال ۲۰۲۷ باید سه میلیارد فرانک سوییس صرفه‌جویی کند.

نستله در حال حاضر ۲۷۷ هزار کارمند دارد.

