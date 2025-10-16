فوت یکی از کارگران مصدوم کارخانه فروآلیاژ پارس دامغان +جزئیات

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (24 مهر) سید حسین شاهچراغ یکی از سه کارگر مصدوم حادثه انفجار کارخانه فرو آلیاژ پارس دامغان به دلیل شدت سوختگی جان باخت. او در بیمارستانی در یافت آباد تهران بستری بود.

حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر شنبه ۱۹ مهر ماه، انفجاری در کوره ذوب کارخانه « فروآلیاژ پارس دامغان» واقع در ۱۱ کیلومتری جاده سمنان به دامغان رخ داد که بر اثر آن ۳کارگر مصدوم شدند.

مصدومان این حادثه «حسین شاهچراغ»، «مهدی کشاورزیان» و «محمدعلی غلام سلطانی» بودند. بر اساس گزارش اولیه، میزان سوختگی حسین شاهچراغ حدود ۹۰ درصد بوده و وضعیت عمومی او وخیم اعلام شده بود.

در حال حاضر، دو مصدوم دیگر حادثه در بیمارستان بستری هستند.

