خودرو با نصف قیمت برای بازنشستگان آموزش و پرورش؟
رییس هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: مرحله نخست اختصاص پنج هزار خودرو برای بازنشستگان آموزش و پرورش با قیمت ۵۰ درصد مصوب و بدون نیاز به مسدود کردن حساب در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، مسعود شکوهی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور به میزبانی اصفهان افزود: در حوزه گردشگری، تورهای فرهنگی و تفریحی در ۶ استان کشور به همراه هتلهای چهار ستاره با وعدههای غذایی کامل نیز برای فرهنگیان بازنشسته در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تامین زمین و مدیریت پروژههای ساخت مسکن فرهنگیان بازنشسته نیز با همکاری شورای آموزش و پرورش استانها و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته و مدیران استانها مسوول پیگیری و هماهنگی این پروژهها هستند.
شکوهی با بیان اینکه سود حاصل از سپرده گذاری فرهنگیان در این صندوق دستکم ۳۵ درصد پیشبینی شده است، افزود: با هدف توسعه فعالیت ها، قراردادهای همکاری با چند صندوق معتبر کشور نیز منعقد شده است.
رییس هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: به زودی بیمه معلم بر مبنای تجربه موفق سال گذشته به عنوان بیمه اولویت دار فرهنگیان اجرا خواهد شد.
شکوهی گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان با تشکیل کمیته ویژه، ارتقای سطح رفاه و منزلت این قشر را هدف گذاری کرده است.
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این گردهمایی گفت: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقیمانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد.
علی فرهادی افزود: بخش مهمی از مطالبات سنواتی، بدهیهای تأمین اجتماعی و پروندههای قضایی فرهنگیان نیز تسویه شده است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: برای دومین سال پیاپی، پرداخت حق التدریس معلمان شاغل در مهرماه انجام شده که این موضوع پیش از این سابقه نداشته است.
فرهادی گفت: برای نخستینبار پیش از آغاز سال تحصیلی جاری، سنوات ارفاقی ایثارگران استثنایی با هدف پیشگیری از ایجاد بدهیهای انباشته پرداخت شد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: درآمدهای اختصاصی وزارتخانه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۶ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: سهم بودجه کیفیت بخشی آموزش و پرورش نیز ۶ درصد رشد داشته است که نشان از بهبود ساختار مالی دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: تخصیص اعتبارات حوزههای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد.
فرهادی از ابلاغ اعتبارات کیفیت بخشی به استانها در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: قراردادها و شیوهنامههای اجرایی توزیع شیر در مدارس آماده است و به محض تصمیم نهایی دولت، فرایند توزیع آغاز خواهد شد.