بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی نابینایان
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی نابینایان (روز عصای سفید) بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛
به نام خدا
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن ۲۳ مهرماه، روز جهانی نابینایان و روز عصای سفید را به تمامی روشندلان گرامی، بهویژه نابینایان کارگر و تلاشگر کشورمان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماید.
این روز، یادآور عزم و اراده استوار کسانی است که علیرغم محدودیتهای جسمی، هیچگاه تسلیم سختیها نشده و با تلاش، ایمان، و پشتکار مثالزدنی، چراغ امید را در زندگی خود و دیگران روشن نگه داشتهاند. نابینایان کارگر، جلوهای درخشان از ارزش والای کار و عزت انسانی هستند که با دستان پرتوان و روحیهای سترگ، نشان دادهاند که ناتوانی، نه در جسم، بلکه در اراده و اندیشه است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجلیل از مقام والای نابینایان کارگر، بر این باور است که جامعهای عادلانه و پویا، جامعهای است که در آن تمام آحاد مردم، فارغ از هر نوع محدودیت جسمی، از فرصتهای برابر برای مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشند.
از این رو، ما از دولت محترم و نهادهای مسئول میخواهیم:
1. زمینه مشارکت فعال نابینایان در امور دولتی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورند؛
2. امکان تصدی پستها و مشاغل در ادارات، سازمانها و کارخانجات را برای روشندلان شایسته و توانمند فراهم کنند؛
3. تسهیلات ویژهای در حوزه حملونقل، آموزش، اشتغال، مسکن و خدمات درمانی برای آنان ایجاد نمایند؛
4. قوانین حمایتی مرتبط با اشتغال و دسترسی برابر نابینایان را بازنگری و اجرایی کنند تا موانع ساختاری در مسیر حضور آنان برطرف شود؛
5. با همکاری رسانهها، نابینایان موفق، کارآفرین و دانشمند را به جامعه معرفی و الگوهای الهامبخش برای نسل جوان ترسیم نمایند.
امروز، جامعه ایرانی مفتخر است که نابینایان فرهیخته بسیاری در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و کارگری حضور دارند که هر یک به سهم خود، در اعتلای نام ایران عزیز کوشیدهاند. شایسته است که تجربه، دانش و توانمندی این عزیزان بیش از پیش مورد استفاده نهادهای تصمیمساز و کارفرمایان قرار گیرد.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با تجلیل از مقام شامخ نابینایان کارگر و خانوادههای صبور آنان، بر لزوم توجه به عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر و پاسداشت کرامت انسانی همه اقشار جامعه تأکید مینماید. امید است با همدلی و همکاری دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری، شاهد روزی باشیم که هیچ محدودیتی مانع شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم نباشد.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
۲۳ مهرماه – روز جهانی نابینایان (روز عصای سفید)