بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی نابینایان

به نام خدا

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن ۲۳ مهرماه، روز جهانی نابینایان و روز عصای سفید را به تمامی روشندلان گرامی، به‌ویژه نابینایان کارگر و تلاشگر کشورمان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

این روز، یادآور عزم و اراده استوار کسانی است که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی، هیچ‌گاه تسلیم سختی‌ها نشده و با تلاش، ایمان، و پشتکار مثال‌زدنی، چراغ امید را در زندگی خود و دیگران روشن نگه داشته‌اند. نابینایان کارگر، جلوه‌ای درخشان از ارزش والای کار و عزت انسانی هستند که با دستان پرتوان و روحیه‌ای سترگ، نشان داده‌اند که ناتوانی، نه در جسم، بلکه در اراده و اندیشه است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجلیل از مقام والای نابینایان کارگر، بر این باور است که جامعه‌ای عادلانه و پویا، جامعه‌ای است که در آن تمام آحاد مردم، فارغ از هر نوع محدودیت جسمی، از فرصت‌های برابر برای مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشند.

از این رو، ما از دولت محترم و نهادهای مسئول می‌خواهیم:

1. زمینه مشارکت فعال نابینایان در امور دولتی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورند؛

2. امکان تصدی پست‌ها و مشاغل در ادارات، سازمان‌ها و کارخانجات را برای روشندلان شایسته و توانمند فراهم کنند؛

3. تسهیلات ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل، آموزش، اشتغال، مسکن و خدمات درمانی برای آنان ایجاد نمایند؛

4. قوانین حمایتی مرتبط با اشتغال و دسترسی برابر نابینایان را بازنگری و اجرایی کنند تا موانع ساختاری در مسیر حضور آنان برطرف شود؛

5. با همکاری رسانه‌ها، نابینایان موفق، کارآفرین و دانشمند را به جامعه معرفی و الگوهای الهام‌بخش برای نسل جوان ترسیم نمایند.

امروز، جامعه ایرانی مفتخر است که نابینایان فرهیخته بسیاری در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و کارگری حضور دارند که هر یک به سهم خود، در اعتلای نام ایران عزیز کوشیده‌اند. شایسته است که تجربه، دانش و توانمندی این عزیزان بیش از پیش مورد استفاده نهادهای تصمیم‌ساز و کارفرمایان قرار گیرد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با تجلیل از مقام شامخ نابینایان کارگر و خانواده‌های صبور آنان، بر لزوم توجه به عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر و پاسداشت کرامت انسانی همه اقشار جامعه تأکید می‌نماید. امید است با همدلی و همکاری دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری، شاهد روزی باشیم که هیچ محدودیتی مانع شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم نباشد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

۲۳ مهرماه – روز جهانی نابینایان (روز عصای سفید)

