در اجرای پروژه مسکن کارگری تسریع شود

به گزارش ایلنا؛ دردیدارهیات اجرایی خانه کارگر مازندران با مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران وعضو مجمع اتحادیه اسکان کشور ضمن تبریک انتصاب مدیرکل جدید، گزارشی ازعملکرد تشکیلات خانه کارگر درمباحث مختلف ارائه کرده و با تشریح امکانات اتحادیه های امکان و اسکان خواستارحمایت بیش از پیش اداره کل راه وشهرسازی استان از اجرای پروژه مسکن کارگران شد.

حسن زاده مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران هم ضمن قدردانی از پیگیری های مستمر جامعه کارگری به ویژه خانه کارگر و اتحادیه اسکان برای ساماندهی مسکن کارگری از آمادگی این اداره کل برای رفع مشکلات اقشار مختلف به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان خبرداد.

