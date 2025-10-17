عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به حق بیمه کارگران ساختمانی گفت: اخیراً در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن، حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش یابد.

وی گفت: این طرح، موجب نگرانی جدیِ کارگران شده است. کارگران ساختمانی، به‌ویژه کارگران فصلی که به‌دلیل ماهیت شغل خود از ثبات درآمدی برخوردار نیستند، توان پرداخت مبالغ بالا را ندارند. افزایش سهم بیمه، فشار اقتصادی و معیشتی مضاعفی را بر این قشر زحمتکش تحمیل خواهد کرد و احتمال دارد برخی از آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت، از پوشش بیمه‌ای محروم شوند. چنین رویکردی نه تنها در راستای حمایت از کارگران نیست، بلکه در عمل، وضعیت معیشت آنان را دشوارتر می‌کند.

شیری بیان کرد: این پرسش مطرح است که اجرای این طرح چگونه می‌تواند با تأکیداتی که از سوی مسئولان در حمایت از اقشار ضعیف و کارگران فصلی بارها تکرار شده، هم‌خوانی داشته باشد. طرح مذکور، آن هم در شرایطی که مشکل بیمه کارگران ساختمانی هنوز حل نشده و بسیار از کارگران در صف دریافت بیمه هستند و بیمه بسیاری از آن‌ها در جریان بازرسی‌های غیرعادلانه حذف شده است، منجر به تضعیف بیشترِ وضعیت اقتصادی این کارگران فصلی می‌شود.

این فعال کارگری گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای محترم کمیسیون اجتماعی تقاضا داریم که در بررسی این طرح، مصالح و منافع قشر کارگر را در اولویت قرار داده و در صورت لزوم، از تصویب آن جلوگیری کنند. کارگران انتظار دارند تصمیمات قانون‌گذاران، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشارهای معیشتی آنان باشد. باید به جای افزایش تعهدات مالی کارگران، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت معیشتی، کاهش هزینه‌های زندگی و ارتقای امنیت شغلی این قشر اتخاذ شود.

شیری گفت: انتظار داریم مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی هر چه سریع‌تر حل شود، نه اینکه به جای حل مشکلِ اصلی، روز به روز اوضاعِ آن‌ها را بدتر کنند. نمایندگان مجلس باید پیگیرِ اجرای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی باشند. آن‌ها باید پیگیرِ منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی باشند اما متاسفانه این حمایت را تاکنون ندیده‌ایم.

بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور در پایان گفت: از تمامی کارگران شریف و زحمتکش تقاضا داریم که با همدلی و اتحاد، پیگیر حقوق خود بوده و نظرات و دغدغه‌های خویش را از مجاری رسمی و رسانه‌ای به گوش مسئولان ذی‌ربط برسانند تا از اجرای طرح‌هایی که برخلاف منافع کارگران است، جلوگیری شود. امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک صحیح از شرایط اقتصادی، تصمیماتی منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

