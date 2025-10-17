انتقاد رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان از تبعیض/ مشکلات ادامه دارد
رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان با ابراز نارضایتی از وضعیت شغلی و حقوقی خود، از تداوم مشکلات خود گفتند.
رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا، با ابراز نارضایتی از وضعیت شغلی و حقوقی خود، از تداوم بیتوجهی کارفرمایان نسبت به مطالباتشان خبر دادند. به گفتهی یکی از این رانندگان، با وجود تغییر پیمانکار، مشکلات معیشیتی و صنفی آنان همچنان ادامه دارد.
یکی از این رانندگان گفت: از ابتدای سال با ما قراداد جدید بستند و گفتند برای امضای آن مراجعه کنیم، اما شرایط تغییری نکرده است. به ما تنها مبلغی حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان تحت عنوان تعمیرات خودرو، سوخت و.. . پرداخت میکنند و بخش قابل توجهی از مزایای قانونی چون عیدی، سنوات، حق اولاد و مرخصی و. .. در قالب این عنوان در فیش حقوقی لحاظ میشود. نحوه درج مذکور سبب شده است که میزان حقوق دریافتی ما بسیار کم باشد.
وی افزود: من با خودروی مزدا دوکابین خود کار میکنم و روزانه ۸ ساعت در محل کار حضور دارم. اگر در اداره برق بحران پیش بیاید، مجبور به کار بیشتر هستیم. ولی هیچ حق شیفتی به ما نمیدهند. کارفرما تنها حدود ۸۰ الی ۸۵ ساعت برای ما اضافهکاری حساب میکند.
این راننده درباره تبعیض میان رانندگان و سایر نیروهای خدماتی گفت: حقوق دریافتی من ۲۴ میلیون تومان و خوردهای است، این در حالی است که سایر نیروهای خدماتی در این اداره تا ۳۵ میلیون تومان هم حقوق میگیرند و از مزایای دیگری هم برخوردارند. برای ما فیش حقوقی صادر میکنند اما این فیش حقوقی صوری است و اطلاعات واقعی در آن ثبت نمیشود. در قرارداد ما مزایایی وجود دارد که در این فیش حقوقی ثبت نمیشود.
وی افزود: ما علاوه بر اینکه خودروهای خود را در اختیار شرکت گذاشتهایم، خودمان هم به عنوان نیروی انسانی در شرکت کار میکنیم. رانندگان هستند که نیروهای سیمبان را به سرکار میبرند و گاهی مجبورند در عملیات فنی به سیمبانها کمک کنند.
وی در ادامه گفت: ما رانندگان استیجاری که شمارمان حدود ۱۸۰ الی ۱۸۵ نفر است چند سال است که پیگیر رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی خود هستیم، اما تاکنون اقدام موثری از سوی کارفرما یا مدیران شرکت صورت نگرفته است.
این رانندگان استیجاری در گذشته هم خواستار این بودند که شرکت توزیع برق گیلان نسبت به اجرای قانون کار در مورد رانندگان استیجاری و پرداخت کامل مزایای رفاهی آنان اقدام کند و خواهان حذف پیمانکار جهت پرداخت مطالبات قانونی خود هستند.