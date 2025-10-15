تجمع متقاضیان طرح ملی مسکن اهواز مقابل استانداری
جمعی از متقاضیان طرح ملی مسکن فازهای ۱ تا ۳ استادان اهواز تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز، چهارشنبه ۲۳ مهر، جمعی از متقاضیان طرح ملی مسکن فازهای ۱ تا ۳ استادان اهواز در اعتراض به تاخیر در واگذاری واحدها و بیتوجهی مسئولان به تعهدات، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
این متقاضیان در شعارهای خود به وعدههای تو خالیِ مسئولان اشاره کردند و گفتند: «به ما دیگر وعده ندهید! در خواست ما تحویل مسکن ملی بعد از سالها انتظار است.»
گفتنیست بسیاری از متقاضیان مسکن ملی، مزدبگیران شاغل و بازنشسته، شامل کارگران، پرستاران و معلمان هستند.