کارگران کیش چوب ۴ ماه مزد و عیدی طلبکارند

تعدادی از کارگران کارخانه کیش چوب در استان هرمزگان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۱۰۰کارگر با میانگین ده سال سابقه کار در کیش چوب مشغول به کارند که از اردیبهشت تا پایان شهریور ماه، ۴ماه از مطالبات مزدی خود را به همراه عیدی سال گذشته از کارفرما نگرفته‌اند.

این کارگران گفتند: در آخرین پیگیری‌ها، مسئولان مرتب وعده پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهند اما در حال حاضر نزدیک به هفت ماه از سال گذشته و کارگران همچنان در انتظار دریافت عیدی خود هستند.

کارگران کیش چوب تصریح کردند: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم، مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری بوده است که کارفرما آن را حدود یک ماه پیش به حساب کارگران واریز کرد اما هنوز از پرداخت مابقی مطالبات‌مان خبری نیست.

به گفته یکی از کارگران؛ علیرغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالبات، هنوز هیچ مسئولی در شهرستان و جزیره کیش پاسخگو نیست. آن‌ها تاکید کردند: در زمینه بیمه تامین اجتماعی هم با مشکل روبرو هستیم. بیمه تامین اجتماعی برخی همکاران برای یکی دو ماه به تعویق افتاده است.

وی با بیان اینکه بی‌پولی و سرگردانی این تعداد کارگر در جزیره کیش مشکلات زیادی را برای آن‌ها و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است، افزود: این در حالیست که مطالبات مزدی ۷ تا ۸ کارگر باقیمانده از مجموع ۸۰ کارگری که به مرور از مجموعه مبلمان تسویه حساب کرده‌اند، همانند کارگران کیش چوب به تاخیر افتاده است.

این کارگر شاغل در کیش چوب، با بیان اینکه خواستار آن هستیم که مسئولان جزیره کیش و نماینده مردم کیش در مجلس چاره‌ای برای پرداخت دستمزد نیروی کار این کارخانه بیاندیشند، در پایان افزود: انتظار داشتیم مسئولان شهرستانی و سازمان منطقه آزاد کیش در حمایت از کارگران کیش چوب به موضوع ورود می‌کردند تا همه مطالبات کارگران یکجا پرداخت شود.

