درگیری پلیس بلژیک با کارگران اعتصابی؛ از گاز اشکآور تا بمب دودزا
به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیونی انگلیسی اسکای نیوز، روز چهارشنبه صدها کارگر و کارمند بخش عمومی بلژیک در اعتراض به برنامههای ریاضت اقتصادی نخست وزیر این کشور به خیابانهای پایتخت آمدند.
پلیس در بروکسل پایتخت بلژیک چند نفر از کارکنان اعتصابی را در جریان راهپیمایی دستگیر و پس از پیدا شدن تنش میان طرفین، از گاز اشکآور برای متفرق کردن کارگران معترض استفاده کرد.
روز سهشنبه نیز، ده نفر تظاهرکننده در مقابل دفتر نخست وزیری در بروکسل دستگیر شدند، و این درحالی است که دهها هزار نفر برای اعتراض به کاهش بودجه به خیابانها آمده بودند.
در بروکسل، در حالی که کارگران اعتصاب عمومی علیه دولت را که توسط سه اتحادیه بزرگ کشور سازماندهی شده بود، پیش میبردند، درگیریهای جزئی بین پلیس و معترضان رخ داد.
پلیس بروکسل اعلام کرد، جمعیت که برخی طبل و بوق مینواختند و برخی دیگر منور و بمب دودزا روشن میکردند، از کل مرکز شهر بین ایستگاههای قطار گاردو نور و گاردو میدی عبور کردند. در حالی که سازماندهندگان گفتند ۲۰۰ هزار نفر به تظاهرات پیوستند، پلیس این تعداد را حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
بیشتر پروازهای برنامهریزیشده ورودی و خروجی از دو فرودگاه بزرگ بلژیک، در روز چهارشنبه در نتیجه اقدام کارگران معترض لغو شد.