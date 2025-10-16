خبرگزاری کار ایران
انتقاد یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی از فیش‌های حقوقی

انتقاد یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی از فیش‌های حقوقی
یدالله فرجی از شیوه درج و تاثیر افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

یدالله فرجی (فعال بازنشسته و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در گفتگو با ایلنا،  از فیش‌های حقوقی بازنشستگان کارگری انتقاد کرد. 

این فعال حقوق بازنشستگان اظهار کرد: افزایش ناشی از متناسب‌سازی در حقوق بازنشستگان طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قرار بود در فیش‌های حقوقی منعکس شده و پس از مشاهده توسط بازنشستگان، در پایه مستمری اعمال شود اما به نظر می‌رسد کارشناسان تامین اجتماعی این افزایشات را در پایه مستمری اعمال نکرده‌اند. . 

رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل افزود: با وجود این، در پایان فیش توضیح داده شده که مجموع مستمری بازنشسته با اعمال محاسبات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ به یک میزان معینی است که آن میزان درج شده است، اما در ابتدای فیش مبلغ مستمری یک کاسه نشده است. اکنون هفت ماه از سال گذشته و هنوز مبالغ قید شده در توضیحات  در مستمری منعکس نشده است.

او در پایان گفت: ما از کانون‌های بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم که به دولت فشار بیاورند تا این مبالغ در فیش‌ها درست درج شود و متناسب‌سازی ۴۰-۳۰-۳۰ هر سال جدا درج نشود بلکه در پایه مستمری اعمال شود. 

 

