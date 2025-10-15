خبرگزاری کار ایران
حقوق مرداد کارگران فولاد سیادن پرداخت شد

حقوق مرداد کارگران فولاد سیادن پرداخت شد
کد خبر : 1700365
کارگران فولاد سیادن از دریافت حقوق مردادماه سال۱۴۰۴ خود خبر دادند.

یکی از کارگران کارخانه فولاد سیادن در ابهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از دریافت حقوق مردادماه سال۱۴۰۴  با تاخیر حدوداً دو و نیم ماهه خبر داد. 

این کارگر گفت: یک ماه از مجموع دو و نیم ماه معوقات مزدی کارگران فولاد سیادن ابهر که مربوط به مرداد ماه سال جاری می‌شود، صبح امروز چهارشنبه (۲۳ مهرماه) پرداخت شد. 

به گفته وی، به جز پرداخت نشدن یک ماه از مطالبات شهریور ماه، کارگران در زمینه دریافت به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی و عدم رعایت بهداشت کار  با مشکل روبرو هستند.

این کارگر گفت: دریافت یک ماه حقوق بعد از گذشت دو و نیم ماه، مشکلات مالی ما کارگران را حل نمی‌کند؛ ما خواستار واریز هرچه سریع‌تر مابقی مطالبات معوقه خود هستیم.

 

انتهای پیام/
